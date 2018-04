Toh, chi si rivede. Michael Oliver il discusso arbitro dell'infuocata sfida tra Real Madrid e Juventus è stato selezionato per dirigere la finale della FA Cup 2018. Dalle polemiche del Bernabeu con tanto di faccia a faccia con Buffon che ha speso poi parole al vetriolo per lui, alla sfida Chelsea-Manchester United che vedrà di fronte Conte e Mourinho, due che negli ultimi mesi se ne son dette di tutti i colori. Una designazione che conferma la grande stima di cui gode in patria il giovane fischietto, che ha vissuto momenti tutt'altro che facili dopo l'ormai celebre rigore della discordia assegnato nel finale della sfida di ritorno dei quarti di finale di Champions che ha spento i sogni di remuntada e di gloria dei bianconeri.

Momenti difficili per Oliver dopo Real-Juve e le minacce alla famiglia

Dopo il fischio finale di Real-Juve Oliver è finito al centro di un vero e proprio polverone mediatico. I tifosi bianconeri (e non solo) si sono scagliati contro di lui sui social e sul web, prendendo di mira anche la sua famiglia e in particolare la moglie Lucy. Quest'ultima sarebbe stata addirittura minacciata di morte, insieme al marito per una situazione che le forze dell'ordine sono state costrette a monitorare con attenzione. A distanza di settimane, il fischietto inglese è tornato su questi difficili momenti in un'intervista al sito della Football Association raccontando del grande sostegno incassato: "Sono stati giorni strani. Ma è stato bello che così tante persone, sia all'interno che fuori dal gioco, fossero desiderose di offrire il loro supporto. La cosa mi ha inorgoglito e ha avuto un grande valore per me. Tante persone mi hanno incoraggiato per la strada e le persone dall'interno del gioco mi inviavano messaggi di supporto. È bello sapere che ho questo sostegno".

Oliver arbitrerà la finale di FA Cup tra Chelsea e Manchester United

E poi ecco la splendida notizia relativa alla scelta dei vertici calcistici d'oltremanica di affidarsi a lui per dirigere il delicato confronto tra Chelsea e Manchester United valido per la finale di FA Cup, ovvero la prestigiosa coppa nazionale inglese. Questa la reazione di Oliver: "Sono stato molto orgoglioso di ricevere la chiamata. Quando ho iniziato non pensavo che avrei mai raggiunto questo obiettivo, e anche oggi è una cosa che non mi sarei mai aspettato. Sono occasioni uniche, ed è divertente perché dopo 24 anni arbitrerò United-Chelsea, ovvero la prima finale che ho visto nel 1994″. Oliver dunque potrà aggiungere un altro appuntamento prestigioso alla sua carriera dopo la finale di Coppa di League 2013, la semifinale di FA Cup tra Millwall e Wigan e la Community Shield 2014

Dove vedere in tv e in streaming Chelsea-United, finale di FA Cup 2018

Certo non sarà facile dirigere una partita che vedrà di fronte Antonio Conte e José Mourinho, soprattutto dopo le polemiche Champions. La FA (che non avrà arbitri ai Mondiali) però ha fiducia in lui. Appuntamento dunque al 19 maggio a Wembley per il prestigioso confronto tra il Manchester United e il Chelsea. La finale di FA Cup si disputerà il prossimo 19 maggio e sarà trasmessa in diretta su Fox Sports a partire dalle 18.30. Per gli abbonati Sky, visibile in streaming grazie all'app Sky Go