Sarà il Chelsea a sfida il Manchester United nella finale di FA Cup. La vittoria dei Blues sul Southampton per 2-0 nel segno di Giroud e Morata ha permesso agli uomini di Conte di giocarsi la chance di mettere in bacheca il prestigioso trofeo proprio contro i Red Devils del nemico numero uno Mou, giustizieri ieri del Tottenham, dopo le tante schermaglie verbali dei mesi scorsi. Appuntamento a maggio con i Blues che hanno sfoderato un rendimento in crescendo nelle ultime settimane.

Conte preferisce Giroud a Morata

Dopo la vittoria in rimonta di pochi giorni fa nel confronto in Premier, il Chelsea ritrova il Southampton in FA Cup e Conte torna a puntare su Giroud decisivo con una doppietta nella gara di campionato, lasciando in panchina Morata. Nel primo tempo però nonostante la partenza a spron battuto dei Blues il gol non arriva con Hazard e Willian che non riescono a superare il muro difensivo degli avversari e Giroud vicino ad una delle sue perle in acrobazia. Le due squadre però vanno all'intervallo sullo 0-0.

E Giroud ripaga il mister con un gol eccezionale contro il Southampton

Nel secondo tempo però gli uomini di Conte a Wembley riescono a trovare la rete del vantaggio. Il protagonista è ancora una volta lui, Olivier Giroud con una rete splendida. L'ex Arsenal si rende protagonista di una serpentina eccezionale in un fazzoletto dribblando avversari come birilli, prima di depositare il pallone in rete. Festa grande per il francese che corre in panchina dove si scambia il cinque con il mister italiano, ringraziandolo per aver puntato su di lui.

Morata entra e segna nella semifinale di FA Cup

Un per il Chelsea arriva grazie ad una papera di Caballero che per poco con una papera non trasforma in rete un tentativo di Redmond. La squadra londinese però nel finale trova il gol della tranquillità con Alvaro Morata. Lo spagnolo subentrato nel finale a Giroud con una perfetta incornata segna il 2-0 che mette in discesa la partita nonostante un clamoroso palo colpito ancora da uno scatenato Redmond ultimo a mollare dei suoi.

Quando si giocherà la finale di FA Cup

Secondo verdetto dunque per la FA Cup con il Chelsea che si giocherà il titolo contro il Manchester United. Un confronto che si preannuncia infuocato e che andrà in scena il 19 maggio prossimo nella cornice di Wembley. Conte vs Mourinho, per una gara che potrebbe risultare decisiva anche per il futuro dei due allenatori. Soprattutto di quello del salentino che è al centro di numerose voci di mercato.