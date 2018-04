Il Manchester United è la prima finalista della FA Cup 2017-2018. A Wembley il Tottenham è stato battuto per 2-1 dai Red Devils, che dopo aver incassato il gol di Alli hanno pareggiato con Alexis Sanchez e sento il gol della vittoria con Ander Herrera. Il 19 maggio, il giorno del matrimonio reale del Principe Harry e Meghan, i Red Devils sfideranno la vincente di Chelsea-Southampton.

Gol illusorio di Alli

Pochettino e Mourinho si giocano una fetta importantissima di stagione e schierano tutti i titolari, con l’eccezione di Lloris. Gli Spurs partono meglio, memori anche del match di Premier in cui dopo 11 secondi segnò Eriksen. Il gol con merito lo trovano i bianchi al 10’. Eriksen sorprende Pogba, scappa e mette in mezzo, il pallone attraversa tutta l’area di rigore, Dele Alli si tuffa senza paura, colpisce e segna, 1-0.

Assist di Pogba e gran gol di Sanchez

Lo United sente il colpo, ma il Tottenham, come ha mostrato contro la Juventus in Champions, non ha il colpo del k.o., ci prova solo Kane, che però non vive la miglior serata della carriera. Pogba, disattento sul gol di Alli, si rifà alla grandissima recuperando un pallone e pennellando un cross splendido per Alexis Sanchez, che colpisce di testa in arretramento e mette il pallone nell’angolino lasciando fermo Vorm, 1-1.

Decide Ander Herrera

Nella ripresa l’esperienza dello United ha la meglio sulla vacua bellezza del Tottenham, che non sa traccheggiare e comincia a soffrire con il passare del tempo. Il Manchester United attende e colpisce in modo chirurgico. L’unica ripartenza della ripresa è letale. Sanchez, che a Wembley si esalta, la conduce, serve Lukaku che con un tocco forse fortuito allarga il gioco per l’accorrente Herrera, il basco calcia di prima intenzione e segna il gol della vittoria. Il Tottenham attacca, ci prova anche in tutti e sei minuti di recupero, ma il 2-1 è il risultato finale.

Pochettino ancora senza tituli

Mourinho avrà la chance di allargare ulteriormente la sua bacheca. Pochettino invece resta ancora senza tituli, il Tottenham per la settima volta consecutiva perde una semifinale di Coppa d’Inghilterra e per il decimo anno di fila chiude l’anno a bocca asciutta.