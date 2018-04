Luciano Spalletti e la dirigenza dell'Inter hanno già preso la loro decisione: Rafinha sarà uno dei punti fermi della squadra della prossima stagione. Una scelta che ha trovato il consenso anche della tifoseria di San Siro: colpita sin da subito dal talento del brasiliano. Il 25enne di San Paolo, arrivato a gennaio in prestito dal Barcellona, ha dunque convinto tutti con la sua classe e con la sua voglia di rimettersi in gioco dopo un periodo poco felice in Spagna.

Una stima ricambiata anche dallo stesso giocatore che, in un post pubblicato su Instagram, ha confessato di sentirsi già nerazzurro fino al midollo: "In così poco tempo un sentimento che non posso spiegare – ha scritto il giocatore di Spalletti, dopo la sconfitta di San Siro con la Juventus – Sono orgoglioso di far parte di questa squadra, più uniti che mai non smettiamo di crederci".

A post shared by Rafinha Alcantara (@rafinhaaa93) on Apr 29, 2018 at 6:15am PDT

La trattativa per il riscatto

A poche giornate dal termine della stagione, il club di Suning sta già cominciando a valutare i possibili obiettivi di mercato. Oltre ad eventuali nuovi acquisti, ci sarà spazio anche per la riconferma di Rafinha. Compatibilmente con i vincoli dell'Uefa, l'Inter ha infatti in mente di riscattare il giocatore e di chiedere al Barcellona uno sconto sul prezzo pattuito prima del prestito: 35 milioni di euro più 3 di bonus.

Entro il 30 giugno, le due parti si dovranno dunque incontrare per decidere il futuro di Rafinha. Il classe '93, che ha un contratto con il club catalano fino al 2020, non rientra più nei piani dei blaugrana e sarà quasi certamente ceduto. Il diritto di riscatto pone l'Inter davanti a tutti nell'eventuale trattativa e non è escluso che il Barcellona acconsenta per una cessione ad un prezzo inferiore. Secondo "Tuttosport", il club catalano darebbe l'ok per uno sconto, in cambio di un'eventuale opzione qualora l'Inter decida di mettere in vendita uno dei suoi big.