La conquista di un piazzamento nella prossima Champions League, è di vitale importanza per i progetto di Zhang Jindong. Il proprietario di Suning, per riportare l'Inter ai fasti di quella dell'epoca morattiana, conta infatti sui ricavi che solo il massimo torneo continentale può garantire: introiti che servirebbero al club per risollevare il bilancio societario e per costruire la squadra della prossima stagione.

Parte di quell'eventuale tesoretto, l'Inter potrebbe decidere di utilizzarlo per riscattare Rafinha e Joao Cancelo: due giocatori che hanno dimostrato di essere all'altezza della maglia nerazzurra. Entro il prossimo 30 giugno, la dirigenza interista dovrà infatti decidere se confermare i due acquisti e versare i soldi pattuiti con Barcellona e Valencia: 35 milioni di euro per il brasiliano e 40 per l'esterno portoghese.

Il lavoro degli scout nerazzurri

Oltre agli impegni economici relativi ad acquisti e ingaggi dei vari Lautaro Martinez, De Vrij, Lunin e Asamoah, l'Inter potrebbe quindi andare incontro ad un investimento di quasi 80 milioni per Rafinha e Joao Cancelo: quest'ultimo legato a doppio filo al riscatto di Geoffrey Kondogbia da parte del Valencia, che potrebbe generare un sostanzioso risparmio per le casse nerazzurre. Se il francese rimarrà in Spagna, Suning dovrebbe infatti sborsare soltanto 10 milioni di euro.

Salutato Walter Sabatini, il lavoro più grande è ora nelle mani di Piero Ausilio e degli osservatori interisti in giro per il mondo. Come ha recentemente evidenziato il "Corriere dello Sport", gli scout nerazzurri sono da tempo all'opera per visionare nuovi talenti e possibili giocatori da Inter. Nelle ultime gare di Europa League, molti di loro sono stati infatti avvistati nelle tribune di diversi stadi europei mentre prendevano appunti. Un lavoro "certosino" che potrebbe vedere i suoi frutti in caso di conquista del quarto posto.