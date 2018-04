Quello che è successo quest'anno in casa Inter non accadeva dal 2005: la squadra di Luciano Spalletti non prende goal da cinque gare consecutive e fa meglio anche di quegli uomini che rimarranno per sempre nella storia nerazzurra con lo storico Triplete. L'ultima rete subita da Handanovic porta la firma di uno dei componenti di quella squadra, ovvero Goran Pandev: la Beneamata non prende goal da 481 minuti e la sconfitta col Genoa potrebbe aver chiuso l'inverno interista per dare vita ad una primavera di ben altro respiro.

Se dovesse arrivare la tanto sospirata e attesa qualificazione in Champions League, però, l'Inter non potrà presentarsi ai nastri di partenza della prossima stagione con gli uomini contati come è accaduto quest'anno in diverse situazioni: nelle cinque gare da imbattuti hanno giocato sempre gli stessi, con il solo Ranocchia che ha sostituito Miranda contro il Benevento, ma il reparto, che dispone di interpreti convincenti dovrà aumentare il personale e la competitività per poter essere all'altezza del triplo impegno e della massima competizione europea. Se Handanovic è una garanzia, la coppia centrale Skriniar-Miranda sta dando sicurezza a tutti ma il calo dell'ex Atletico Madrid negli ultimi mesi è stato evidente e, nonostante nelle ultime 2-3 gare il brasiliano sia tornato ad altissimi livelli, c'è bisogno di un altro uomo in grado da poter garantire sicurezza sia in assenza dello slovacco che del difensore della Seleçao: il nome ripetutamente accostato all'Inter è quello di Stefan de Vrij, che non ha rinnovato con la Lazio e molti indizi lo danno sulla via di Milano per il prossimo luglio.

in foto: La scheda di de Vrij. (transfermarkt.it)

Per quanto riguarda gli esterni, dopo una prima fase in cui sono stati provati tutti, i titolati incontrastati sono D'Ambrosio e Joao Cancelo. Yuto Nagatomo tornerà dalla Turchia a fine stagione ma è probabile che venga riscattato dal Galatasaray mentre per Dalbert, arrivato con grandi credenziali, potrebbe esserci un'altra chance. Santon è la solita mina vagante che sembra sempre in partenza e poi rimane. Il vero valore aggiunto in questo ruolo è l'ex Valencia che i nerazzurri stanno già cercando di riscattare ma servono 35 milioni e bisogna soprattutto esercitare il diritto entro il 31 maggio. Anche in questo ruolo è stato fatto un nome importante, ovvero quello di Asamoah Kwadwo della Juventus: laterale alto o basso, grande forza fisica e discreta tecnica di base.

in foto: La scheda di Asamoah. (transfermarkt.it)

Può nascere da qui l'Inter del ritorno in Champions League? Può darsi, ma prima bisogna raggiungere l'obiettivo e la concorrenza sarà agguerritissima fino all'ultima giornata: Luciano Spalletti lo sa bene e quel #senzatregua non è più solo un hashtag ma un vero inno di battaglia.