L'ultimo a segnare all'Inter è stato un ex: Goran Pandev. Accadde a Marassi in quella che ad oggi è l'ultima sconfitta nerazzurra, 2-0 contro il Genoa. Da allora i nerazzurri non hanno subito più alcuna rete trasformando la propria difesa in un bunker in cui a turno, tutti son diventati decisivi. Cinque gare consecutive a reti inviolate, per Handanovic una lietissima novella che dimostra quanto sia cambiato il vento tra le bandiere nerazzurre. E anche l'ultimo pareggio, nel derby col Milan è stato accolto come una vittoria, tenendo le distanze dai rossoneri inalterate.

Numeri importanti per il futuro

Il rimpianto c'è ed è inutile negarlo. A guardare i numeri, l'Inter è ad un passo dietro a Napoli e Juventus. Eppur in classifica è quarta, con la Lazio ad una incollatura e il pericolo Milan sempre alle porte. Poi, notando quanto ha fatto la squadra di Spalletti fino ad oggi – attraversando anche il classico periodo difficile – si dovrebbe vedere i nerazzurri più in alto in classifica: solo tre partite perse (contro le due di Napoli e Juventus), soli 21 gol subiti (uno in più del Napoli, 5 più della Juventus).

Zero gol, come nel 2005

Perché allora, un gap così grande dalle prime? Semplice, mancanza di continuità nelle prestazioni. Questo è mancato alla squadra di Spalletti che però adesso può vantare una serie di risultati utili confortanti e confortati dagli zero gol subiti. Un fatto quasi eccezionale che non si verificava dal lontano 2005. Un segnale di crescita, se non di rinascita, che fa ben sperare i tifosi nerazzurri.

Alla prova del ‘Gallo'

481 minuti di imbattibilità per Samir Handanovic che finalmente può stare più tranquillo con la coppia Skriniar-Miranda che sta dando affidabilità e soprattutto con il filtro di Brozovic in mediana. Perché da quando il croato è stato posto come regista basso, ciò ha contribuito a far subire meno pericoli alla difesa. Adesso c'è il test Torino e Belotti: contro il ‘Gallo' tornato a segno con il Crotone, ci sarà una ulteriore prova del nove, da superare.