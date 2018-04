Scampato il pericolo derby, l'Inter si prepara per la trasferta di Torino e per difendere il suo quarto posto in classifica. Con la Lazio a sole due lunghezze, Luciano Spalletti è chiamato a non perdere punti nelle prossime partite: a cominciare da quella con i granata che, nello scorso novembre, riuscirono a strappare un pareggio al Meazza. Ciò che più spaventa i tifosi nerazzurri, sono proprio le gare contro quelle squadre considerate "medio-piccole".

Il ruolino di marcia di Icardi e compagni contro le big è infatti di tutto rispetto. Come ha evidenziato la "Gazzetta dello Sport", la squadra milanese non ha mai perso contro le prime dieci in classifica e negli scontri diretti (in attesa di quello di ritorno con Juventus e Lazio) ha collezionato 5 pareggi e una vittoria, subendo soltanto due reti nella sfida con la Roma.

L'ottimismo di Spalletti

La strada verso il ritorno in Champions League, passerà dunque dalle partite con Cagliari, Chievo, Udinese e Sassuolo: formazioni che l'undici nerazzurro affronterà in queste ultime giornate di campionato. L'obiettivo europeo è ovviamente fondamentale, e non solo per i problemi economici della società. Rientrare nell'Europa che conta, garantirebbe a Spalletti di poter lavorare in maniera serena e di poter contare su una rosa di giocatori con maggiore qualità. Viceversa, mancare l'aggancio al quarto posto potrebbe aprire una crisi che coinvolgerebbe anche lo stesso tecnico di Certaldo.

Nonostante tutto, l'allenatore nerazzurro è tornato ad essere ottimista per il finale di stagione: "Sono fiducioso per il futuro e sono contento per quello che i ragazzi stanno facendo – ha dichiarato Spalletti, nell'intervista post gara del derby a Premium – Adesso vedo una squadra che ha carattere e che sa dove vuole arrivare". La Champions League è a portata di mano, e il destino del club è tutto nelle mani dei giocatori.