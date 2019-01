Radja Nainggolan vuole iniziare il 2019 nel migliore dei modi, gettandosi alle spalle il pessimo finale del 2018. Il centrocampista finito nell'occhio del ciclone per la sospensione post-ritardo in allenamento, e per il presunto audio circolato su Whatsapp con l'apertura ad un ritorno alla Roma, ha deciso di rimettersi subito al lavoro. Noncurante delle vacanze per la pausa invernale della Serie A, il centrocampista in Sardegna con la famiglia ha deciso di allenarsi in stile Cristiano Ronaldo, di notte, nei pressi della spiaggia cagliaritana del Poetto.

Radja Nainggolan anche durante le vacanze per le festività natalizie e di fine anno trascorse in terra sarda con la moglie Claudia (nonostante le indiscrezioni sulla crisi matrimoniale legata al feeling con Ginevra Sozzi) e le figlie, ha deciso di allenarsi in maniera individuale. Come mostrato dalle immagini del video di Sardegna Live, il giocatore dell'Inter ha deciso di effettuare una seduta d'allenamento in notturna, in stile Cristiano Ronaldo (hanno fatto il giro del mondo gli scatti relativi alla corsa notturna nel deserto di Dubai per la stella della Juventus). Il giocatore belga è stato immortalato mentre era alle prese con un allenamento nei pressi della spiaggia cagliaritana del Poetto.

Radja Nainggolan dunque scalpita in vista della ripresa dei lavori prevista per l'8 gennaio. Il centrocampista non vede l'ora di tornare al lavoro in vista della sfida in programma il 13 gennaio contro il Benevento valida per la Coppa Italia. L'obiettivo è quello di recuperare lo smalto migliore e il tempo perduto nel brutto finale del 2018. Settimane difficili per il Ninja sospeso dall'Inter dopo il ritardo in allenamento e fuori nella supersfida contro il Napoli. Come se non bastasse poi sono arrivate le voci di calciomercato, e il presunto audio relativo al suo sfogo sulle difficoltà in nerazzurro con la volontà di tornare a Roma. Per non farsi mancare niente il nome di Nainggolan, è finito anche sui giornali rosa per l'altrettanto presunta crisi matrimoniale relativa alla liaison con Ginevra Sozzi. Il tempo delle chiacchiere però per il giocatore è finito, per un 2019 in cui il primo obiettivo personale è quello di diventare fondamentale per l'Inter di Spalletti