La professionalità e la voglia di migliorarsi continuamente di Cristiano Ronaldo non fa ormai più notizia. Il giocatore della Juventus non perde infatti occasione per allenarsi e per rimanere in forma anche durante le vacanze, come ha già ampiamente dimostrato in passato. Attualmente a Dubai per ritirare il premio "Best Player" al Galà dei Globe Soccer Awards, il cinque volte Pallone d'Oro ha infatti nuovamente stupito tutti con una sessione di allenamento davvero particolare.

A testimoniare l'ultima trovata del portoghese è stato il suo profilo Instagram, sul quale è stato caricato un video dove si vede Cristiano Ronaldo impegnato in una "desert night run" insieme a due amici e al figlio Cristianinho. Una corsa notturna nel deserto, che è riuscita a catturare l'attenzione di più di sette milioni e mezzo di follower del bianconero.

Desert Night Run!!👌🏽💪🏽 A post shared by Cristiano Ronaldo (@cristiano) on Jan 2, 2019 at 12:45pm PST

I complimenti di Allegri

Di fronte a questa ossessiva e maniacale attenzione per il suo corpo, uno dei primi ad esser stato colpito è stato Massimiliano Allegri. Il tecnico della Juventus lo ha più volte sottolineato nel corso di queste ultime settimane: "Cristiano Ronaldo ha aumentato il grande livello di professionalità che c’è sempre stato alla Juventus – ha spiegato l'allenatore bianconero – E’ un giocatore straordinario, un ragazzo umile che si è inserito molto bene nel gruppo e aggiunge grande competitività in ogni allenamento".

"E’ un esempio per i più giovani, nonostante i suoi successi e i 33 anni cura ancora ogni dettaglio. Per arrivare al suo livello le qualità tecniche non bastano. Il Pallone d’Oro? Lo avrebbe meritato per quanto fatto in Champions con il Real Madrid. Con il Portogallo al Mondiale più avanti di lì non poteva proprio andare. Ma la vittoria di Modric sarà una stimolo per lui, per fare ancora meglio e riconquistare il sesto trofeo l’anno prossimo con la Juventus".