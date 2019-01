Secondo i dati di Google del 2018 “Cristiano Ronaldo” è stato il secondo nome più cercato in Italia nell’anno solare dopo Sergio Marchionne. La notizia del suo arrivo alla Juventus ha dato nuova verve ad un movimento intero e finché non si è avuta la certezza della sua firma le ricerche erano continue feroci, soprattutto da parte dei tifosi della Juventus per capire gli spostamenti di CR7 dopo il Mondiale. Negli ultimi sei è stato un crescendo e così il fuoriclasse portoghese e risultato uno dei nomi più cerati sul motore di ricerca. Il cinque volte Pallone d'Oro non è nella top 10 dei nomi più cercati in Portogallo ma nel grafico italiano è evidente quanto la notizia dell’acquisto da parte della Vecchia Signora abbia fatto rumore e vi è un picco clamoroso nei primi giorni di luglio.

La classifica

Il calcio è uno degli argomenti più dibattuti e nella classifica delle parole più cercate del 2018, dopo CR7, al quinto posto c’è Davide Astori, al sesto il Pallone d’Oro Luka Modric, al settimo Francesca Fioretti, la compagna del capitano della Fiorentina scomparso lo scorso 4 marzo. Il podio delle parole più cercate del 2018 è completato da Fabrizio Frizzi, noto personaggio televisivo scomparso nel 2018. Nelle rilevazioni totali, i Mondiali di Russia sono risultati al primo posto sia tra gli eventi, sia nella classifica generale delle parole più cercate sul motore di ricerca più utilizzato.

Personaggi

1) Sergio Marchionne

2) Cristiano Ronaldo

3) Fabrizio Frizzi

4) Avicii

5) Davide Astori

6) Luka Modric

7) Francesca Fioretti

8) Meghan Markle

9) Nadia Toffa

10) Marina Ripa di Meana