A chi si chiedeva che fine avesse fatto, Mauro Icardi ha risposto sul campo a suon di gol. 4 addirittura quelli messi a segno da Maurito in casa della sua ex squadra Sampdoria, a sottolineare ancora una volta il valore del centravanti argentino, spegnendo le critiche per il suo recente rendimento, condizionato dai problemi fisici che lo avevano costretto a saltare 4 partite. Il capitano è pronto a vivere un finale di stagione eccezionale, con la speranza di prendere per mano l'Inter nella corsa Champions, e guadagnarsi la convocazione ai Mondiali. E poi? La società nerazzurra non ha nessuna intenzione di privarsi del suo bomber e vuole blindarlo dall'offensiva del Real Madrid, club fortemente interessato alle sue prestazioni.

Perché il Real Madrid è pronto all'assalto di mercato a Icardi

I numeri di Icardi sono sotto gli occhi di tutti. A soli 25 anni l'argentino ha raggiunto quota 103 gol in Serie A, un risultato eccezionale per un calciatore che è arrivato a quota 22 gol in 24 partite in questa stagione. Ecco allora che il Real ha messo nel mirino l'argentino con il suo nome inserito nel calderone dei bomber obiettivi di mercato, con Lewandowski, Kane e Neymar. Quello di Icardi è il profilo giusto per sostituire un Benzema, che continua a non convincere dal punto di vista realizzativo. Di certo per le merengues, la clausola di 110 milioni di euro, valida per l'estero dall'1 al 15 luglio non rappresenta un ostacolo proibitivo.

L'Inter non vuole cedere Icardi sul calciomercato

L'Inter non ha alcuna intenzione di privarsi del suo capitano, nonostante l'accordo praticamente raggiunto con Lautaro Martinez. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, dopo Pasqua, la dirigenza dell'Inter lavorerà con la compagna e agente di Maurito Wanda Nara per mettere nero su bianco sul possibile nuovo contratto. I nerazzurri credono fortemente nell'argentino che dal canto suo ha sempre ribadito di trovarsi bene a Milano.

in foto: I numeri di Mauro Icardi (foto Whoscored.com)

Il piano (e le cifre) con cui l'Inter vuole blindare Icardi dal Real

Secondo le ultime indiscrezioni c'è la volontà di prolungare il suo vincolo di altre due annate sportive, fino al 2023 con un importante ritocco dell'ingaggio. Dai circa 5 milioni di euro attuali, fino ai 7-8 che ne farebbero insieme a Higuain e Bonucci il calciatore più pagato della Serie A. Con un ritocco importante anche della clausola rescissoria, che potrebbe essere anche raddoppiata rispetto ai 110 milioni di euro.