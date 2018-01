Mauro Icardi è il capitano dell’Inter ed è l’ultima grande bandiera del club nerazzurro, con cui si è legato quasi a vita. Ma i contratti nel mondo del calcio, si sa. non vengono spesso rispettati. E Icardi resta sempre nel mirino del Real Madrid, che secondo il ‘Corriere dello Sport’ cerca un grande attaccante, che possa prendere il posto di Benzema. I blancos stanno seguendo proprio Icardi, tornato carico dalla settimana di vacanza e Dubai.

Icardi, Kane e Lewandowski.

La rifondazione del Real Madrid per ora è solo un’idea, ma nei mesi diverrà realtà. La squadra di Zidane verrà cambiata e non poco. Il sogno è rappresentato da Neymar, ma arriverà sicuramente un portiere (Kepa dell’Athletic Bilbao è il favorito) e anche un centravanti. Perez ha un grande pallino: Harry Kane del Tottenham, ma gli Spurs hanno già detto chiaramente che il bomber non verrà ceduto nemmeno se arriverà una grandissima offerta. In seconda battuta c’è Lewandowski, che piace in virtù della sua grande esperienza internazionale, ma l’età non gioca a suo favore. E così spunta sempre forte la candidatura di Mauro Icardi, che ha una clausola rescissoria di 110 milioni di euro. Una cifra che non spaventa il Real.

La trattativa per il rinnovo di Icardi.

Il Real Madrid potrebbe acquistare l’argentino solo tra il 1° e il 15 luglio, come stabilisce il contratto di Icardi, che ha una clausola di 110 milioni. Ma quella clausola così com’è non va bene. Per modificarla c’è bisogno di un altro rinnovo. A Icardi e Wanda Nara (moglie e manager) verrà proposto un contratto da 7 milioni netti l’anno e contestualmente ci sarà o il raddoppio o più facilmente l’annullamento della clausola.

Sei l’architetto del tuo destino.

Intanto Mauro Icardi ritorna combattente e sul suo profilo Instagram ha postato una sua foto e a corredo ha scritto: “Never forget that you are the architect of your own destiny”, che tradotto significa: “Non dimenticare mai che sei l’architetto del tuo destino”. Un bel messaggio, ma diretto a chi? I dubbi non verranno sciolti. É certo però che Maurito ha cambiato modalità anche sui social. Le splendide foto delle vacanze, del mare, la foto hot e quelle dei baci con Wanda sono già il passato. Icardi vuole tornare a segnare e vuole farlo già da domenica sera, quando l’Inter affronterà la Roma in una sfida chiave per la corsa Champions.