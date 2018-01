Harry Kane è uno dei tre centravanti più forti al mondo, da anni gioca con il Tottenham e nelle ultime due stagioni ha vinto il titolo di capocannoniere in Premier League. Gli Spurs sono una delle società più ricche del mondo, non hanno bisogno di fare cassa e ufficialmente avvertono il Real Madrid, che più volte ha manifestato un interesse per il ventiquattrenne bomber. Il presidente Daniel Levy infatti ha Sky Sports Uk ha dichiarato: “Il Real si metta il cuore in pace perché tutti i giocatori che vogliamo tenere giocheranno qui il prossimo anno, sicuro al 100%”.

Dopo Modric e Bale, il Real vuole anche Kane.

Real Madrid e Tottenham hanno buoni rapporti. Luka Modric passò al Real, tanti anni fa, per 42 milioni di euro, mentre Gareth Bale, per 100 milioni divenne un ‘blancos’ quattro anni e mezzo fa. Florentino Perez ora vorrebbe portare al Bernabeu anche Kane, pur sapendo che il giocatore ha appena rinnovato fino al 2022 e che, pur essendo incedibile, ha una valutazione di mercato impressionante. Ma si sa che il Real quando vuole un giocatore in genere non bada a spese. Di sicuro chi ci potrebbe guadagnare è Kane. Perché il Tottenham sembra pronto a offrire un prolungamento di contratto al bomber, che andrebbe a guadagnare 12 milioni netti a stagione.

I record di Kane.

Con la tripletta siglata al Southampton nel Boxing Day Harry Kane è salito a quota 56 gol nel 2017 ed è diventato il bomber principe dell’anno solare, facendo meglio di Messi (54) e Ronaldo (53). In questo momento, con 18 reti realizzate, Harry Kane precede di una lunghezza Salah e si trova al comando della classifica cannonieri, che ha vinto nelle ultime due stagioni. E Kane vuole il tris che lo porterebbe ulteriormente nella storia del calcio d’oltremanica perché solo due giocatori negli ultimi trent’anni hanno conquistato lo scettro dei bomber per tre volte consecutive.