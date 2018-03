L'Inter ha un progetto. E questa è una notizia. Con i tempi che corrono, le stilettate a distanza del tecnico Spalletti al club, le doverose prese di posizione dei vari Brozovic, Icardi e Wanda Nara sugli incontrollati gossip di natura personale, e i risultati sempre più deludenti, sapere che Suning abbia le idee chiare tanto da convincere qualcuno, è essenziale. E questo qualcuno è stato Lautaro Martinez, il ‘Toro' di Avellaneda il prossimo attaccante nerazzurro.

Un po' come sta facendo in questo momento il Milan in porta, ingaggiando Reina per tutelarsi da eventuali mal di pancia di Donnarumma, anche l'Inter ha optato per il suo possibile nuovo attaccante qualora Icardi dovesse decidere di sposare cause differenti a quella nerazzurra. Lautaro Martinez, prossimo a vestire la casacca interista, oramai una formalità. A quanto si dice in Argentina, dove danno per scontato il buon esito dell'affare.

Il progetto Inter che ha convinto Lautaro

Trattativa oramai ai dettagli

Dopo le indiscrezioni giornalistiche, i contatti reali tra i due club, le dichiarazioni dello stesso giocatore, arrivano anche le frasi del procuratore di Martinez, Beto Yaque che ha confermato la trattativa in dirittura d'arrivo.

Non ci sono possibilità che salti l'accordo tra Inter e Racing Avellaneda. Stiamo cercando il momento migliore per fargli svolgere le visite mediche a Milano senza fargli saltare allenamenti. In ogni caso andrà via dal Racing a giugno, il progetto dell'Inter lo ha convinto".

Il futuro di Mauro Icardi

Dentro Lautaro, fuori Maurito

Proprio quest'ultima frase è al centro del discorso: l'Inter ha un progetto. Forse ai più ancora non comprensibile ma per aver convinto l'attaccante argentino non sono bastati i soldi spesi per il cartellino e l'ingaggio, c'è dietro qualcosa di più. E i malpensanti credono che tutto si riduca alla cessione di Mauro Icardi, che avverrà a giugno, quando i top club europei torneranno alla carica con i soldi della clausola.

La maglia numero 9

A quel punto, l'Inter potrebbe anche evitare di fare la voce grossa, intascare la cifra pattuita senza problemi e soprattutto lascerebbe partire un giocatore che da qualche tempo non appare così infastidito dai rumors di mercato. Una possibilità concreta con la soluzione già pronta: Lautaro Martinez. L'indizio più importante? L'ha dato lo stesso agente del giocatore che è passato dal "Lautaro è compatibile con Icardi" a "se Icardi partirà, vestirà la numero 9"