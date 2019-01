Milan e Genoa hanno di fatto raggiunto l'accordo per Krzysztof Piatek. Le due squadre che si affronteranno oggi lunedì 21 gennaio per la 20a giornata di Serie A, devono solo mettere nero su bianco per formalizzare l'operazione di calciomercato che permetterà al polacco di diventare a tutti gli effetti l'erede di Gonzalo Higuain. Quale numero di maglia sceglierà Piatek al Milan? Il classe 1995 opterà per la 9 lasciata libera dal Pipita (che sembra aver portato sfortuna a tutti coloro i quali l'hanno indossata dopo Inzaghi), o virerà su un'altra casacca?

Krzysztof Piatek al Milan, le ultime notizie di calciomercato sull'accordo con il Genoa

Non è un mistero ormai il fatto che Genoa e Milan abbiano raggiunto l'accordo per Krzysztof Piatek. I rossoneri hanno accelerato le operazioni dopo aver salutato Gonzalo Higuain destinato a raggiungere Sarri al Chelsea. L'ultimo nodo da sciogliere nella trattativa è quello relativo a quale giocatore inserire come contropartita da parte del club del capoluogo lombardo, oltre ai 35 milioni da versare ai rossoblu.

Bertolacci o José Mauri possibili contropartite nella trattativa per Piatek

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, i nomi caldi sono quelli di Bertolacci (che ha vestito in passato la maglia rossoblu) e José Mauri, anche se potrebbe rientrare anche il giovane portiere Plizzari. La sensazione è che la definitiva fumata bianca potrebbe arrivare proprio in occasione di Milan-Genoa, posticipo del lunedì della 20a di Serie A, con Piatek che nei prossimi giorni (forse già domani) potrebbe sostenere le visite mediche e la firma

Krzysztof Piatek e la maledizione della maglia numero 9 del Milan

Nel frattempo c'è grande curiosità per capire quale numero di maglia sceglierà Krzysztof Piatek al Milan. Il bomber polacco che al Genoa ha scelto la casacca numero 9, confermerà questa tradizione anche in rossonero raccogliendo dunque a tutti gli effetti l'eredità di Gonzalo Higuain? A sorpresa Piatek potrebbe anche decidere di scegliere un altro numero alla luce della vera e propria maledizione che ha colpito chi ha indossato la 9 del Milan dal post Inzaghi ad oggi (basti pensare a Pato, Matri, Destro, Torres, Luiz Adriano, Lapadula, André Silva e Higuain)

Quale numero di maglia indosserà Krzysztof Piatek al Milan

In carriera prima del 9 indossato al Genoa, Piatek ha optato per la 99 nella sua esperienza al Cracovia. Un numero che però è attualmente sulle spalle di Gigio Donnarumma. Ecco allora che il giocatore polacco potrebbe optare per il 26 che ha già indossato in 3 stagioni allo Zaglebie Lubin. Un numero di maglia che è libero al Milan, e che è stato portato sulle spalle per l'ultima volta dal difensore Silvestre nel 2013-2014.