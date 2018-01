La Roma sceglie la linea dell'intransigenza nei confronti di Radja Nainggolan e, dopo avergli inflitto una multa pesante (100 mila euro), adesso lo lascia anche fuori dalla sfida di campionato contro l'Atalanta (20sima giornata). Un provvedimento disciplinare durissimo per il calciatore che nei giorni scorsi è finito nell'occhio del ciclone per la folle notte di Capodanno e per quel video che lo immortala da ‘ubriaco fradicio' mentre fuma e bestemmia. Un provvedimento che era nell'aria dopo la reprimenda del direttore sportivo, Monchi, che nel quartier generale dei capitolini aveva richiamato tutta la squadra all'unità, al rispetto delle regole e soprattutto ad atteggiamenti professionali propri di una grande squadra.

Seguendo la linea guida dettata dalla società, condivisa e accettata da me e dal calciatore, Nainggolan non sarà convocato – ammette Di Francesco nella conferenza alla vigilia della gara di campionato -. Alcune cose sono inaccettabili e non saranno tollerate. Questo riguarda chiunque vesta i colori della Roma.

Fermezza. "Chi non ha questa mentalità è fuori dalla Roma", sentenziò il dirigente e quel "chiunque sbaglierà, pagherà nello stesso modo" ribadito nel corso della conferenza stampa dall'allenatore conferma la fermezza da parte della società mettendo da parte il sospetto che la decisione di ‘tagliare' il centrocampista belga potesse essere anche motivata da una scelta di opportunità tecnica: gravato da diffida, un'altra ammonizione risulterebbe fatale per Nainggolan. Squalificato, la Roma sarebbe stata costretta ad affrontare l'Inter alla ripresa del torneo dopo la sosta senza un elemento di spicco in mediana.

La sfida con l'Inter dopo la sosta. Un match molto importante per il futuro e per un posto in Champions, che acquisisce un valore particolare anche in virtù della sconfitta subita all'andata dai capitolini nel confronto diretto. Oltre a Nainggolan mancherà anche De Rossi ma ‘capitan futuro' è fuori per problemi muscolari al polpaccio.