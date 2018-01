Un rimprovero, l'obbligo di scusarsi pubblicamente e la multa inflitta a Nainggolan per la notte brava di Capodanno. La Roma chiude così il caso del calciatore che, preso dall'euforia e dai fumi dell'alcool ("sono ubriaco fradicio", dice nel video dello scandalo), si lascia andare un po' troppo e pubblica sui social network immagini compromettenti abbastanza da spingere la società a prendere provvedimenti nei suoi confronti. Sigaretta in bocca (ma non è certo una novità che il ninja ogni tanto faccia un tiro di tabacco), voce impastata, occhi lucidi e qualche parolaccia/bestemmia sopra le righe hanno fatto da corredo accessorio ai festeggiamenti del giocatore.

Ragione e pentimento. Finito nell'occhio del ciclone per quella clip, l'ex mediano del Cagliari l'ha prima rimossa scagliandosi contro coloro che vanno a caccia di notizie a tutti i costi ("ma fatevi una vita", ha esclamato in Rete) poi ha fatto ammenda dei propri peccati (con ogni probabilità su ‘suggerimento' della dirigenza capitolina dopo il confronto a Trigoria) e s'è detto dispiaciuto. "Non volevo essere di esempio negativo, mi scuso per quanto accaduto", ha scritto nel messaggio apparso in tarda serata, quando ormai il polverone sollevato s'era quasi diradato.

L'ammenda. La folle notte di Radja Nainggolan ha fatto storcere il naso in casa giallorossa, come se non bastassero le difficoltà emerse queste settimane e acuite dal pareggio col Sassuolo avvenuto proprio nell'ultima gara dell'anno. Come da regolamento interno – era già accaduto in occasione di Daniele De Rossi per la manata rifilata a Lapadula – il centrocampista pagherà una sanzione (news rilanciata anche da Repubblica). L’entità punizione pecuniaria però, non sarà resa nota.

Schick in panchina con l'Atalanta. Quanto all'aspetto puramente sportivo, Di Francesco ha ancora una volta lavorato sugli schemi offensivi per cercare di trovare soluzioni in attacco, cambiando anche gli interpreti che contro con l’Atalanta (sabato 6 gennaio ore 18) saranno da Perotti, Dzeko ed El Shaarawy, l'ex milanista prenderà il posto di Schick che col Sassuolo non ha convinto. Novità anche a centrocampo: possibile che sia Gonalons a prendere il posto di De Rossi uscito dall’Olimpico con un fastidio al polpaccio dopo il Sassuolo e soprattutto a rischio diffida.