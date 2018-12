Nel giro di un paio di settimane la Premier League si è capovolta. Nella patria delle scommesse forse nemmeno il più incallito degli scommettitori avrebbe pensato che dopo il Boxing Day, e alla fine del girone d’andata, il Liverpool sarebbe stato in fuga. Il City ha perso ancora e ora è sette lunghezze dalla squadra di Klopp, Guardiola è stato superato pure dal Tottenham. Mentre senza Mourinho, il Manchester United vince ancora e conquista i tre punti decisiva una doppietta di Pogba.

Il Leicester in 4 giorni batte Chelsea e Manchester City

Claude Puel è un allenatore molto sottovalutato, forse da oggi avrà più copertine e più stima. Perché il francese dopo aver vinto a Stamford Bridge 1-0 con il Chelsea ha sconfitto 2-1 il Manchester City, che pure era passato con Bernardo Silva. I campioni in carica però sono stati raggiunti da Albrighton e superati nel finale da un meraviglioso gol di Ricardo Pereira. Dolenti note per Guardiola che in tutto il campionato 2017-2018 aveva perso solo due volte, e in quattro giorni ha perso due partite.

Poker a Benitez, Liverpool imbattuto e in fuga

Accolto, come sempre, con tutti gli onori prima della partita Rafa Benitez che però è tornato a casa con un pesantissimo 4-0. Il Liverpool ha passeggiato con il Newcastle, Lovren l’ha sbloccata subito, Salah ha raddoppiato e segnato così il 12esimo gol in Premier, nella ripresa gloria pure per Shaqiri e Fabinho. Sedici vittorie e tre pareggi, un girone d’andata perfetto per Klopp che ha sette punti sul Manchester City e sei sul Tottenham, che ha vinto 5-0 con il Bournemouth. Doppietta di Eriksen, tre assist di Walker-Peters. Nelle ultime due partite gli Spurs hanno segnato undici gol e ora sono secondi in classifica.

Doppietta di Pogba, Solskjaer vince ancora con il Manchester United

Il calendario sicuramente ha aiutato Solskjaer, che ha sfidato due delle ultime cinque, ma il norvegese con il Manchester United ha vinto entrambe le partite. Dopo il 5-1 al Cardiff i Red Devils hanno battuto 3-1 l’Huddersfield, grande protagonista Pogba, autore di una doppietta. E pure il francese, che con Mou aveva avuto rapporti complicati, si è risvegliato.