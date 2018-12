In questa stagione la Premier League è stata abbastanza piatta, con pochissime sorprese. Le big hanno quasi sempre perso punti solo negli scontri diretti. Ma l’aria delle feste, quella che regala magie e sogni ha prodotto due risultati clamorosi. Il Chelsea di Sarri è stato sconfitto in casa dal Leicester, mentre il City ha perso all’Ethiad con il Palace. Hodgson ha dato scacco matto a Guardiola.

Prima sconfitta a Stamford Bridge per il Chelsea

Va a strappi il Chelsea di Maurizio Sarri che dopo aver battuto il Manchester City e conquistato la semifinale di Coppa di Lega sembrava aver cancellato i k.o. con Spurs e Wolves e invece per il Chelsea è arrivata la prima sconfitta casalinga dell’era Sarri. A Stamford Bridge il Leicester si è imposto per 1-0, ha deciso il match Jamie Vardy. Un risultato sorprendente, considerati pure i precedenti, erano diciotto anni che le ‘Foxes’ non vincevano in casa dei Blues, vittoria tutto sommato meritata anche se Alonso ha colpito un palo in pieno al 91’.

Il Leicester è più vicino al settimo posto, che vale l’Europa, Sarri resta quarto, ma è stato agganciato dall’Arsenal (3-1 al Burnley). L’ex tecnico del Napoli probabilmente dopo questa partita parlerà con i suoi dirigenti. Pessima la prestazione di Fabregas, male pure i centravanti Morata e Giroud. In arrivo l’offerta per Higuain?

Hodgson batte Guardiola: Manchester City 2 Crystal Palace 3

Molto più grossa la sorpresa di Manchester, anche se proprio in questo periodo (era il 31 dicembre 2017), il Palace ‘rischiò’ di battere la squadra di Guardiola. Ma guardando il divario ampissimo in classifica non sembrava immaginabile che il più ‘vecchio’ allenatore della Premier il 71enne Roy Hodgson facesse lo sgambetto a uno dei più bravi al mondo. Il City forse ha sottovalutato troppo il Crystal Palace dopo aver segnato il gol dell’1-0 con Gundogan. I campioni in carica si addormentano e vengono raggiunti da Schlupp e superati da Townsend, autore di un gol pazzesco, e Milivojevic. Non basta nel finale il gol di De Bruyne. Klopp ora ha quattro punti di vantaggio su Guardiola. Il Liverpool è Campione d’Inverno.