A pensar male si fa peccato, ma spesso ci si indovina. Questa frase è stata un must di uno dei più celebri politici italiani e chissà se un’espressione simile ce l’hanno pure in Inghilterra. Perché da tempo si parlava di uno spogliatoio che non sopportava più José Mourinho e che spesso gli aveva remato contro, il ‘Sun’ aveva scritto che alcuni calciatori avevano ufficialmente chiesto l’esonero dell’ex ‘Special One’. Il portoghese è andato via e il Manchester United, con Solskjaer in panchina per la prima volta, ha vinto per 5-1 in casa del Cardiff. Il norvegese non poteva iniziare in modo migliore.

Cardiff-Manchester United 1-5

Solskjaer quando è stato presentato ha detto di aver avuto qualche consiglio da Sir Alex Ferguson, chissà lo scozzese cosa gli avrà detto. Il 4-3-3 è rimasto, gli interpreti in piccola parte sono cambiati. Pogba è tornato titolare, in avanti il tridente con formato da Rashford, Lingard e Martial. Dopo 3’ Rashford batte Etheridge, la partita si mette subito in discesa. I ‘Blue Birds’ sentono il colpo e quando ci provano trovano davanti una squadra vogliosa e compatta.

Prima della mezz’ora Pogba serve Herrera che raddoppia con una prodezza. Un momento di difficoltà lo United lo vive quando il Cardiff su rigore accorcia con Camarasa, ma i Red Devils mostrano il carattere dei tempi d’oro e soffocano ogni velleità dei gallesi. Martial porta l’incontro sul 3-1 al 41’. Nel secondo tempo sale in cattedra Jesse Lingard che mette a segno una doppietta, finisce 5-1. Nei due anni e mezzo di Mourinho mai in una singola partita i Red Devils erano riusciti a segnare cinque reti in una singola partita.

Quanto è lontano il Manchester United dal 4° posto

Non basta un successo, seppur ottenuto fuori casa e in modo così rotondo, per dire che il Manchester United è una squadra trasformata. La strada intrapresa senz’altro è buona e la classifica inizia già a migliorare, merito pure del Leicester che ha vinto 1-0 in casa del Chelsea. La squadra di Sarri e l’Arsenal sono appaiate al quarto posto, il Manchester United è a otto punti dalla zona Champions.