Sergio Agüero è in un momento di forma davvero strepitoso e la tripletta all'Arsenal ne è la dimostrazione più evidente. El Kun lavora per raggiungere record e contro i Gunners ha infilato per tre volte la palla alle spalle di Leno, la seconda volta in questa stagione. L'attaccante del Manchester City aveva già fatto tre goal all'Huddersfield, gara finita 6-1, nella seconda giornata di Premier League, e questa nuova performance del Kun lo porta ad un passo dall'infrangere il record storico di Alan Shearer. L'ex calciatore britannico, che ha indossato le maglie di Southampton, Blackburn Rovers e Newcastle, detiene il record di aver segnato 11 "triplette" in Premier, ovvero il maggior numero nella storia del torneo inglese. Con l'hat-tricks all'Arsenal, con tre reti da vero centravanti d'area che hanno fatto gioire tutto Ethiad Stadium, Aguero si è portato ad una sola distanza da Shearer e il record sembra molto vicino.

Record di triplette in Premier League Alan Shearer 11 Sergio Aguero 10 Robbie Fowler 9 Thierry Henry 8 Harry Kane 8 Michael Owen 8 Wayne Rooney 7 Luis Suarez 6

Proprio l'ex centravanti del Newcastle sembra già dare per perso il suo primato e al The Sun ha dichiarato: "Aguero stava benissimo contro l'Arsenal, ne ha già realizzate 10 ed è solo una questione di tempo prima che mi raggiunga". Sergio Agüero era, ovviamente, molto felice dopo la partita contro l'Arsenal e ha parlato così dopo la grande performance: "Va bene, ho segnato 10 triplette ma è più molto più importante vincere. L'ultima volta avevo segnato dopo 25 secondi e poi abbiamo perso la partita". Le statistiche di Kun sono impressionanti e Sky Sports ha riportato un altro dato da sottolineare: è la prima volta che un giocatore del Manchester City ha segnato una tripletta contro l'Arsenal dopo 99 anni: nessuno aveva ripetuto questa impresa dopo Tommy Browell nel 1920.