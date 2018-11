Mata e l'autogol di Alex Sandro rovinano la festa alla Juventus. Vince il Manchester United, perdono i bianconeri costretti a rinviare ogni discorso sulla qualificazione alla prossima sfida col Valencia: basta un pareggio, nulla di più ma servirà prestare massima attenzione per mandare tutto alla malora in pochi minuti (primato compreso) come accaduto contro lo United. Tra i protagonisti della serata, oltre a José Mourinho e alla sua esultanza polemica, c'è anche Paul Pogba. Il centrocampista francese, al centro di voci di mercato che lo vorrebbero di ritorno in bianconero, pure ha lasciato il segno in calce al match di Champions.

Accolto con applausi, osannato, blandito ‘il polpo' – che un po' s'è commosso per il tanto affetto ricevuto, come non gli capita a Old Trafford – è uscito dal terreno di gioco a testa alta e ringraziando tutti per l'accoglienza ricevuta. S'è sentito a tal punto a casa che ha pensato di restare a Torino… calma, non c'è alcuno strappo con i Red Devils né news dell'ultima ora che lasciano intendere risvolti clamorosi.

Molto più semplicemente è stato costretto ad attendere fino al giorno dopo per fare rientro in Inghilterra per un piccolo inconveniente durante il controllo anti-doping fatto a sorpresa (come da prassi) da parte della Uefa. Non è riuscito a fare pipì in tempo utile e, trascorsa oltre un'ora per effettuare il prelievo, Pogba non ha potuto aggregarsi al resto della squadra in partenza per Manchester. Morale della favola: ha perso l'aereo e preso un volo differente.

A dare la notizia è stato il tabloid ‘The Sun' che ha poi spiegato come il campione del mondo francese abbia fatto rientro a Manchester insieme ai dirigenti dei Red Devils imbarcandosi su un volo in cui erano presenti anche i sostenitori dello United giunti fino all’Allianz Stadium.