A poche ore dal fischio d'inizio della finale di Supercoppa Italiana, il mercato del Milan s'infiamma con le ultimissime notizie riguardanti l'acquisto di Krzysztof Piatek. Con Gonzalo Higuain ormai intenzionato a lasciare Milano e il Chelsea al lavoro per cercare di regalare il Pipita a Maurizio Sarri, il club rossonero avrebbe fatto passi in avanti nelle ultime ore contattando ufficialmente Enrico Preziosi e strappando il suo sì.

A che cifra il Milan può chiudere l'affare

Con il presidente del Genoa, che si sarebbe convinto di cedere il suo gioiello in questa finestra invernale di mercato, Leonardo avrebbe infatti trovato l'accordo per il passaggio del polacco al Milan sulla base di un prestito oneroso con obbligo di riscatto a circa 40 milioni: cifra che il club di Elliott spalmerà probabilmente nei prossimi tre anni. Nell'affare potrebbero anche rientrare uno o più giocatori graditi a Prandelli (tra questi Bertolacci e Laxalt). A conferma dell'ingresso nella fase decisiva della trattativa, c'è anche la scelta di Leonardo di non seguire la squadra a Gedda e di rimanere a Milano per definire i dettagli di questa operazione.

La concorrenza del Real Madrid

Leonardo e Preziosi torneranno dunque a parlarsi subito dopo la Supercoppa italiana, e dopo che il Chelsea avrà definito l'acquisto di Higuain: operazione per la quale era arrivato nelle scorse ore il benestare della Juventus. Se non ci sarà un rilancio del Real Madrid (che pare non voler spendere più di 30 milioni di euro, e che non garantirebbe il posto da titolare al polacco), il Milan e il Genoa potranno così mettere nero su bianco e ufficializzare il passaggio dell'attaccante polacco alla corte di Rino Gattuso.

La conferma del dg Perinetti

Intervistato da RMC Sport, anche Giorgio Perinetti ha ammesso il possibile accordo con il Milan: "Sappiamo del loro interessamento per Piatek, ma non è ancora arrivata una proposta – ha spiegato il direttore generale del Genoa – Ora sono distratti dalla Supercoppa, sappiamo che potrebbero formulare un'offerta nei prossimi giorni. Noi aspettiamo questo e vediamo. Nel caso la valuteremo e daremo una risposta. Non vorremmo cedere Piatek a gennaio, ma di fronte ad un'offerta importante potremmo anche vacillare. Le formule, tra società amiche, si possono sempre trovare ma non vorremmo arrivare agli ultimi giorni di mercato".