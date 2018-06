C'è un paese in festa e non solo per il successo sull'Argentina e per il passaggio del turno, ma anche per aver applaudito una nazionale in costante crescita e piena zeppa di talento. Nella notte magica di Modric e compagni, a far notizia è stato però l'ennesimo flop di Leo Messi: la stella più attesa, l'uomo copertina di questa partita, che alla fine si è dovuto accontentare di fare da comparsa davanti agli uomini di Dalic.

La Croazia ha vinto, ma ha soprattutto perso la "pulce" blaugrana. Sceso in campo con una faccia che non prometteva bene, il talento della "Seleccion" è infatti letteralmente scomparso: inghiottito dalla marcatura di Brozovic e dal centrocampo croato. "Lui è fortissimo, ma non si gioca da soli – ha dichiarato Perisic al termine della gara – Se vogliono passare, devono cambiare qualcosa. Così non possono giocare".

Lo stile di Modric

Il dramma argentino ha dunque fatto passare quasi in secondo piano la prestazione dell'avversario. Al triplice fischio finale, tutto il mondo si è infatti interrogato sulla disfatta di Messi e compagni. Tutti tranne Luka Modric, che ha invece invitato i compagni a tenere alta la concentrazione: "Abbiamo raggiunto il nostro obiettivo, ma non dobbiamo lasciarci prendere dall'euforia – ha spiegato il giocatore del Real Madrid – La nostra fiducia aumenterà, abbiamo dimostrato che possiamo ottenere grandi cose, ma dobbiamo tenere i piedi ben saldi per terra".

L'ultima ininfluente sfida con l'Islanda (in programma martedì 26 giugno), servirà proprio per verificare la capacità croata di affrontare tutti gli impegni con la massima concentrazione: "Abbiamo meritato il successo, anche se il nostro primo gol è scaturito da un errore del portiere. Abbiamo fatto una partita perfetta – ha concluso Modric – Messi? Di solito non commento le prestazioni dei giocatori avversari, ma non può fare tutto da solo. E' un giocatore magnifico ma la sua squadra deve aiutarlo. Auguro buona fortuna all'Argentina, cercheremo di battere l'Islanda per loro".