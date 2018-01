Una giornata nera, anzi nerissima per il Var. Il 22° turno di campionato si è contraddistinto per una serie di errori arbitrali che ha alimentato nuovamente le polemiche sull'applicazione e l'utilizzo della moviola in campo. Curioso in particolare quanto accaduto a Milano in occasione di Milan-Lazio, con Cutrone che ha segnato la rete dell'1-0 con un tocco di braccio. Una deviazione irregolare di cui non si è accorto nessuno in diretta, e che non è stata segnalata dai collaboratori dell'arbitro alle prese con il mezzo tecnologico che si sono soffermati sulla posizione di Cutrone, regolarissima. E il centravanti ora rischia la prova tv, e due turni squalifica.

Cutrone, gol irregolare con il braccio in Milan-Lazio e nessuno se ne accorge.

Al 15′ del primo tempo su un bel cross di Calhanoglu, Cutrone stacca in area e colpisce il pallone che s'insacca alle spalle di Strakosha sbloccando Milan-Lazio. Una deviazione che inizialmente sembra di testa, ma su cui i replay fanno chiarezza. Il giovane attaccante ha spinto la sfera in rete con il braccio. Un tocco irregolare di cui nessuno si è accorto in campo in diretta.

Perché il gol di Cutrone non è stato annullato con il Var.

Subito dopo la rete le immagini indugiano sull'arbitro Irrati che dopo consulto con i colleghi Rocchi e Di Liberatore, arbitro e assistente mondiali addetti al Var, decide di convalidare. Ma perché il gol di braccio di Cutrone non è stato annullato dalla moviola in campo? Semplicemente perché nessuno ha utilizzato tutte le riprese nella control room del Var per vedere il tocco dell'attaccante rossonero. Gli addetti alla tecnologia infatti si sono concentrati solo sulla posizione del bomber, per controllarne la regolarità e una volta appurata l'assenza di fuorigioco hanno dato il via libera ad Irrati. Quest'ultimo dal canto suo dopo il silent check ha convalidato la rete e fatto proseguire il gioco

Cutrone a rischio squalifica con la prova tv.

Una beffa per la Lazio dunque con Cutrone che ora rischia però la squalifica. Il centravanti che nel post-partita si è giustificato con l'allenatore capitolino Inzaghi, dichiarando di aver toccato il pallone con la spalla e non con il braccio, ora potrebbe fare i conti con due turni di stop con la prova televisiva. Già perché il codice parla chiaro e "la realizzazione di una rete colpendo volontariamente il pallone con la mano" rappresenta una condotta antisportiva punibile con due giornate di squalifica. Bisognerà capire se sarà riscontrata la volontarietà del gesto o meno.