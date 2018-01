Due giornate di squalifica per condotta gravemente anti-sportiva. Ecco cosa rischia l'attaccante del Milan, Patrick Cutrone, per il gol segnato col braccio nella sfida di campionato contro la Lazio che ha alimentato polemiche nella domenica nera di Var e arbitri. La rete del vantaggio rossonero, come mostrato dalle immagini delle moviola (non visualizzate dal Var), è viziata dal tocco galeotto del calciatore che devia la palla in porta colpendola con l'arto, non con la testa e nemmeno in maniera fortuita con la spalla (giustificazione che fornirà al tecnico Inzaghi che a fine match lo rimprovera per la furbata).

Possibile che nessuno se ne sia accorto? Nell'era del VAR e dell'occhio di falco una situazione del genere è sfuggita a tutti, perfino allo stesso Strakosha, il portiere dei biancocelesti che ha la visione frontale dell'azione ma viene ingannato dalla dinamica del movimento. Che accada a lui, attore diretto in campo, ci può stare. Che il direttore di gara, la cui visuale è ostruita dal corpo dei calciatori, non abbia contezza dell'accaduto anche è possibile. La cosa difficile da comprendere è perché a nessuno degli arbitri presenti nella cosiddetta ‘control room' (dov’erano Rocchi e Di Liberatore, arbitro e assistente mondiali) venga il sospetto di controllare tutte le immagini a disposizione.

Le immagini del VAR. Le quattro visuali principali sono sempre stabili sui monitor. Le altre invece vengono fornite a richiesta del VAR, se ritiene che vi sia qualcosa da valutare con maggiore attenzione, oppure su suggerimento dei due addetti ai monitor e alle immagini, che hanno il compito di vivisezionare i frame delle clip. Nonostante l'ausilio della tecnologia, nessuno s'è accorto che il gol di Cutrone era irregolare.

Prova tv e analisi della Procura. Il Milan non corre il rischio di vedere annullata la vittoria né di dover rigiocare la gara con la Lazio. Chi rischia, invece, è Cutrone che, in base alla prova tv da parte del giudice sportivo potrebbe essere squalificato per 2 giornate come previsto dal regolamento che sanziona la "condotta gravemente antisportiva" per la realizzazione di una rete "colpendo volontariamente il pallone con la mano". Cosa può fare l'attaccante del Milan? Sostenere che quel gesto non è stato volontario, che da parte non v'è stato alcun atteggiamento doloso, che sì ha segnato di braccio ma a sua insaputa.