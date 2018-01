Forse c'è stata la svolta tanto attesa in casa Milan. Il successo contro la Lazio ha dato ancor più forza e determinazione al gruppo di sapere di poter far bene. Il gap con la Zona Coppe è stato ridotto ai minimi termini e – al netto delle contestazioni – si è vinta una gara delicata e contro un'avversaria che stava attraversando un ottimo momento di forma. Oltre le polemiche della domenica sera.

Un Milan da rimonta.

Colmato il gap con la Zona Coppe.

Tre vittorie consecutive in campionato, stessi punti della Lazio terza in classifica, con 10 punti nelle ultime 4 gare. Dove ha recuperato 6 punti all'Inter e ben 8 alla Roma, e ben 3 alla Sampdoria. Scrollandosi di dosso Atalanta, Udinese e Torino. In vista, adesso c'è la sfida in Friuli all'Udinese di Oddo altro tassello fondamentale per la definitiva risalita. Un momento positivo, che nemmeno le critiche per il gol irregolare di Cutrone sembra scalfire.

Vittoria, mani e polemiche.

Il colpo di Cutrone, la colpa della VAR.

Nessuno in campo se n'è accorto ma davanti alla televisione tutti sì, e qualcuno ha anche gridato allo scandalo: l'1-0 doveva essere annullato, i mezzi ci sono (la VAR) ma nulla è stato fatto. Nemmeno lo stesso protagonista del gesto, Patrick Cutrone, ha pensato minimamente di fare mea culpa e adesso, davanti alle immagini tv rischia una squalifica di due giornate. Meritate.

Bonucci e Gattuso in difesa del Milan.

A cercare di spegnere il fuoco della contestazione è stato subito Rino Gattuso nel dopo partita quando ha scherzato con Ilaria d'Amico, la signora Buffon, su come festeggerà il 40° del marito. Poi, ci ha aggiunto la ciliegina Leonardo Bonucci che ha ripreso il discorso del ‘mani' di Cutrone, con un pizzico di sarcasmo a risposta delle tante polemiche

Se è stato concesso vuol dire che è stato valutato in questa maniera, la colpa è mia: se l’avessi toccata prima non ci sarebbe stato nemmeno il dubbio

Dopotutto il momento del capitano rossonero è particolarmente felice, finalmente. Un inizio di stagione tra i peggiori di sempre con prestazioni al limite del disastro e una critica sempre accesa nei suoi confronti. Poi, anche grazie ad un riposo forzato per la squalifica di due giornate e il cambio in panchina con Gattuso, qualcosa è cambiato. Bonucci ha ritrovato la forma fisica e con essa le prestazioni migliori andando persino a segno. Oggi, è tra i più continui di un Milan che ha imparato a vincere.

Ho sempre tratto dalle critiche qualcosa di positivo per continuare a migliorarmi, se qualcuno mi ha criticato probabilmente c’erano dei motivi

La gioia è parte del gruppo e dell'ambiente rossonero: i tifosi hanno ripreso a sostenere la squadra, a San Siro contro la Lazio c'era aria di impresa puntualmente arrivata. E da domani si riparte con la Coppa Italia in un tour de force che si concluderà solamente a fine marzo. Un periodo decisivo in cui Bonucci vede la possibilità della svolta definitiva.