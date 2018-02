Un attaccante così, forse, in Italia, ad oggi, non l’avevamo mai visto prima. Già, perchè quel Ciro Immobile andato in rete anche nell’ultimo turno di campionato, anche se solo su rigore, contro il Sassuolo, continua a scrivere pagine e pagine di record di un attaccante che adesso punta sempre più in alto. Nei giorni che hanno preceduto la sfida contro gli uomini di Iachini, il bomber di Torre Annunziata aveva fatto le prove generali già in Europa League nel ritorno dei sedicesimi di finale contro la Steaua Bucarest realizzando una tripletta. Quale sarà il suo obiettivo finale? In realtà ce ne sono tanti: il primo è quello di vincere la classifica marcatori che adesso lo vede dominare al primo posto con 23 gol realizzati.

Ma non solo, la voglia pazza di Immobile, è anche quella di conquistare la Scarpa D’Oro, consacrandosi come bomber d’Europa dell’attuale stagione ed eguagliare, magari, quel Gonzalo Higuain che con il Napoli, nell’anno calcistico 2015/2016, aveva fatto sognare i partenopei a suon di gol. Che un napoletano, magari, possa battere il record di gol del ‘Pipita’, sarebbe, per i campani, già una bella soddisfazione. E allora andiamo a vedere i numeri relativi ad entrambi, a questo punto della stagione, comparando il cammino di Immobile dell’attuale stagione con quello di Higuain nel 2015/2016.

Il numero di gol dopo 26 partite di Serie A.

Arrivati a questo punto della stagione, la classifica marcatori parla chiaro: Immobile primo con 23 gol, Higuain fermo a 14. Certo, il ‘Pipita’ adesso dovrà stare fermo per un infortunio e la vena realizzativa vista con la Juventus, è sicuramente inferiore a quella magica stagione giocata nel 2015/2016 da Gonzalo che con la maglia del Napoli realizzò 36 gol in campionato.

in foto: I gol di Higuain dopo 26 giornate con il Napoli nella stagione 2015/2016 (Transfermarkt)

In quell’annata magica per l’attaccante argentino, dopo 26 gare in Serie A, i gol furono infatti 24 uno in più rispetto a quelli realizzati attualmente da Immobile.

Come si evince dalla grafica, la continuità realizzativa di Higuain, lo ha visto andare a secco, dalla giornata 10 alla 26, solo 5 volte contro Genoa, Roma, Torino, Juventus e Milan.

in foto: Il rendimento stagionale di Immobile (Transfermarkt)

Mentre Immobile ben 11, intervallate però anche da un infortunio e dalla squalifica rimediata per quel discutibile cartellino rosso che si è visto sventolare sul viso nel match dell’Olimpico contro il Torino. Il ‘Pipita’ però è nel mirino.

Gol multipli in una sola gara.

La stagione 2015/2016, quando Higuain si divertiva a far cantare il pubblico partenopeo, è stata contrassegnata anche dalla continuità realizzativa del ‘Pipita’ anche per quanto riguarda l’alto numero di gol realizzati in una sola partita. Doppiette e triplette sono stati sempre il suo pane quotidiano con la squadra partenopea e in quell’annata, ne furono davvero tante.

Ben 9 furono infatti le doppiette, la prima nel 2-2 contro la Sampdoria e la seconda contro la Lazio, prima di terminare con quella rifilata all’Atalanta a 3 giornate dal termine. Da segnalare anche quella contro l’Inter. Una sola tripletta, quella nell’ultima gara del ‘San Paolo’ contro il Frosinone in cui si distinse con quella rovesciata da sogno che gli consentì di raggiungere il record di Nordhal.

in foto: Il numero di doppiette di Immobile in 26 giornate più i 4 gol alla Spal (Transfermarkt)

Dopo 26 giornate invece, le doppiette sono state 7 e neanche una tripletta. Per ‘Ciruzzo’ invece, sono state 6 le doppiette, 1 tripletta e 1 poker di gol messo a segno contro la Spal in trasferta. Anche qui, i due sembrano essere molto vicini.

Pochi assist ma quanto bastano.

Diciamo pure che nel Napoli pensato da Sarri nella stagione 2015/2016, quel Gonzalo Higuain visto in campo, era l’unico terminale offensivo delle azioni offensive della squadra campana con Callejon e Insigne pronti a mandarlo sempre in rete e quindi gli assist per il ‘Pipita’ sono stati davvero pochi.

Nelle prime 26 giornate infatti, soltanto due volte il ‘Pipita’ ha mandato in gol un suo compagno, la prima volta al ‘San Paolo’ contro la Juventus all’andata quando lasciò il gol della vittoria contro i bianconeri ad Insigne prima di realizzare poi lui il raddoppio.

in foto: Napoli–Juventus del 2015 e l’assist di Higuain per Insigne (Transfermarkt)

Il secondo invece la gara successiva contro il Milan che furono però anche gli unici di un’intera stagione. Per Immobile invece, con il gioco di Simone Inzaghi che si articola in un modo molto più corale, dopo 26 giornate, l’attaccante della Lazio ne ha messi a segno già ben 9, l’ultimo contro il Napoli nel match perso 4-1 contro i partenopei. Addirittura contro il Benevento, nel 5-1 finale rifilato ai sanniti gli assist sono stati ben 3. Doti e numeri da attaccante davvero completo.

Gol in casa e fuori casa, ecco chi si esalta di più.

Negli occhi abbiamo tutti le immagini di in Higuain festante sotto la curva del Napoli a festeggiare i tanti gol realizzati in una determinata partita. Proprio al ‘San Paolo’, in Serie A, il ‘Pipita’ si è esaltato maggiormente perchè nelle prime 26 giornate di campionato, i gol arrivati tra le mura amiche del mitico stadio di Fuorigrotta sono state ben 14, mentre sono stati 10 quelli in trasferta in cui spicca soprattutto quello rifilato alla Lazio, il primo messo a segno in trasferta, in quella stagione, contro una big.

Per Immobile invece il cammino è ben diverso. Sono stati 9 i gol messi a segno all’Olimpico, mentre in trasferta addirittura 14 praticamente il contrario del ‘Pipita’. Pare infatti che l’attaccante della Lazio si esalti maggiormente lontano dall’Olimpico.

Marcature messe a segno in Europa a questo punto della stagione.

Ma oltre ai numeri che abbiamo appena visto in Serie A da questi due autentici fenomeni dell’attacco, dopo 26 giornate diamo uno sguardo anche alle marcature messe a segno, a questo punto della stagione dai due, anche in Europa.

Curioso che entrambi, nelle due stagioni migliori, abbiano giocato sempre e solo in Europa League. Bene, e allora in quell’annata il Napoli, che aveva nel suo girone squadre come Legia Varsavia, Midtjylland e Bruges, riuscì poi a farsi buttare fuori nel turno successivo dal Villarreal.

in foto: Marcature in Europa di Higuain nella stagione 2015/2016 (Transfermarkt)

Stesso periodo di quello attuale che però vide il ‘Pipita’ contribuire ai gol in Europa solo in 2 occasioni, sempre nella fase a gironi, contro Legia Varsavia e Midtjylland, sempre nel turno d’andata.

Ben 5 invece quelli di Immobile, i primi 2 contro Vitesse e Zulte Waregem nella fase a gironi, gli altri 3, tutti nei sedicesimi di finale contro la Steaua Bucarest in cui, nel 5-1 finale della gara di ritorno, si portò a casa il pallone con una tripletta fantastica.