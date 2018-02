Ciro Immobile non si ferma più. L'attaccante della Lazio regala la vittoria sul Verona e il quarto posto in classifica a Simone Inzaghi: una doppietta all'inizio della ripresa ha sbloccato una partita che sembrava stregata nella prima parte. Hellas davvero poca roba per una squadra che dopo il vantaggio ha controllato agilmente senza mai andare in affanno.

La squadra biancoceleste con questa vittoria ha superato l'Inter e si è presa il quarto posto, che vale l'ingresso in Champions League, e ha messo fine alla mini crisi che la vedeva sconfitta da quattro gare consecutive tra campionato, Coppa Italia ed Europa League.

Le formazioni.

Simone Inzaghi ha schierato la sua Lazio con il solito 3-5-1-1 con Strakosha in porta; Wallace, de Vrij e Radu in difesa; Marusic e Lukaku sulle corsie laterali con Parolo, Lulic e Milinkovic-Savic al centro e Luis Alberto alle spalle di Immobile. Fabio Pecchia si è presentato all'Olimpico con il 4-4-1-1 che vedeva Romulo, Caracciolo, Vukovic e Boldor a difesa di Nicolas; Verde, Valoti, Buchel e Fares a centrocampo e Matos a supporto di Moise Kean.

La Lazio non sfonda, traversa di Luis Alberto.

La Lazio ha schiacciato fin da subito l'Hellas nella sua metà campo e gli scaligeri dopo aver subito per buona parte della frazione hanno cercato di colpire in contropiede ma le sortite non hanno avuto grandi effetti. Al 32′ Luis Alberto ha timbrato la traversa con un tiro dai 16 metri deviato da Boldor e fino all'intervallo anche Immobile e Milinkovic sono andati vicino al vantaggio ma la difesa dell'Hellas ha retto.

in foto: La Heatmaps del primo tempo di Lazio–Hellas. (whoscored.com)

Immobile mette la firma sulla gara: doppietta e quota 22.

La squadra biancoceleste, dopo aver premuto tutto il primo tempo, ha trovato il vantaggio all'inizio della ripresa con Ciro Immobile che ha battuto Nicolas con un gran tiro di destro sul primo palo. Dopo pochi minuti il centravanti della Lazio ha raddoppiato con un colpo di testa dopo una ribattuta del portiere scaligero su una conclusione di Lulic.

Per l'attaccante di Torre Annunziata è la quinta doppietta in campionato e la rete numero 22: una vera macchina da goal che non si è mai fermata e che ha concretizzato in tutte le maniere possibili dall'inizio del campionato ad oggi. La Lazio non dipende solo dai suoi goal ma se è lassù a combattere per la Champions League deve dire grazie al numero 17 che sta segnando con una continuità incredibile. Nel finale Caicedo ha infilato anche il terzo ma la sua posizione sul passaggio di Luis Alberto è di offside.

Simone Inzaghi può essere soddisfatto della prova dei suoi nonostante nel primo tempo la squadra è stata poco concreta e leziosa: nella ripresa Immobile si è caricato sulle spalle i suoi compagni e con la tempra del leader ha portato i 3 punti alla Lazio che mancavano dalla gara con il Chievo, l'altra squadra di Verona.