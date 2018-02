La Lazio passeggia con il Sassuolo e si riporta al terzo posto. Inzaghi, vince la terza partita in questa settimana, fa festa con i gol di Immobile e Milinkovic-Savic e Felipe Anderson. Pesante successo per il Verona sul Torino, doppietta di Valoti. Successo di misura per la Fiorentina sul Chievo. Un gol fenomenale di Zapata nella vittoria della Sampdoria sull’Udinese.

Immobile fa 23, doppietta di Milinkovic Savic

Reduce da due convincenti vittorie, la squadra di Inzaghi parte con il piede giusto e al 7’ è già in vantaggio. Felipe Anderson trova Milinkovic-Savic che calcia di prima intenzione e batte Consigli, decisiva la deviazione di Magnanelli che ha reso il pallone imprendibile. Un contestato rigore, assegnato dall’arbitro Manganiello con l’ausilio del VAR, porta sul 2-0 i biancocelesti. Immobile sale a quota 23 gol in campionato (32 in stagione) e realizza il sesto gol in questa settimana. A inizio ripresa Felipe Anderson pennella, Milinkovic piazza il tris. La partita poi si incattivisce. Vengono espulsi prima Berardi e poi Marusic. La Lazio vince 3-0 e torna terza.

Super Zapata, Sampdoria-Udinese 2-0

Tre punti pesanti per la Sampdoria per la corsa al sesto posto. La squadra di Giampaolo batte 2-1 l’Udinese e sale a quota 44. La partita è bella, giocata a ritmi molto alti ed è stata sbloccata da un gol di Silvestre, che in una mischia ha fatto valere la sua esperienza. L’Udinese ci prova prima e dopo il gol dell’argentino, clamorosa una traversa di Fofana. All’84’ Duvan Zapata realizza uno dei gol più belli del campionato. Il colombiano parte dalla sua metà campo, galoppa per una sessantina di metri e con un pallonetto fa impazzire Marassi. Nel recupero accorcia l’esterno Ali Adnan.

Fiorentina-Chievo 1-0

La squadra di Pioli trova subito il gol con Biraghi, autore di un sinistro bellissimo. Il vantaggio regala tranquillità alla Fiorentina, ma non affossa il Chievo che ci prova sempre, ma con esiti scarsi. Sportiello è attento, blinda la porta e regala tre punti importanti alla Fiorentina che scavalca l’Udinese e si riavvicina al Torino. Pioli perde nel finale di partita, per infortunio, Chiesa e Falcinelli.

Doppietta di Valoti, Torino k.o.

Fondamentale successo del Verona sul Torino. La squadra di Pecchia torna in piena corsa per la salvezza. Grande protagonista Mattia Valoti, che ha realizzato due gol. Il primo di testa dopo una decina di minuti, il secondo nel finale di partita quando i granata, dopo il pari di Niang, stavano attaccando e cercavano il gol del sorpasso. Seconda sconfitta consecutiva per Mazzarri. Il Verona è ora a soli due punti dal Crotone quart’ultimo.