Il pre-partita ormai non è più un mistero. Comodamente seduti sul divano, è possibile entrare nello spogliatoio delle squadre che si preparano al match quando mancano pochi istanti al fischio d'inizio. Che sia nello stanzone dove i giocatori si spogliano per indossare le divise ufficiali oppure nei corridoi che conducono verso il terreno di gioco, nulla cambia: le telecamere mostrano ogni cosa… anche i particolari più curiosi. Uno di questi è balzato all'occhio in occasione della prima partita affrontata da Panama, debuttante al Mondiale di Russia 2018: mentre i calciatori salutavano i ragazzini/mascotte che li avrebbero accompagnati sul rettangolo verde sono stati costretti a mostrare la biancheria intima agli ufficiali di campo prima della rituale cerimonia degli inni nazionali e del confronto col Belgio.

La domanda sorge spontanea: perché i calciatori devono sottoporsi a questo controllo? La risposta è semplice e sta nel regolamento della Fifa relativamente alle divise ufficiali da gara. Il funzionario controlla che il colore dei boxer indossati dal giocatore (ammesso che ne indossi uno) corrisponda al colore dei suoi pantaloncini. In base alle norme, infatti, qualsiasi maglietta intima o altro abbigliamento deve essere dello stesso colore del kit vestito per l'occasione.

Il rischio ammende. Due precedenti avvenuti negli anni scorsi aiutano a spiegare quanto sia importante una norma del genere e, soprattutto, quale riflesso ci possa essere in caso di violazione sia pure involontaria. L'attaccante della Danimarca, Nicklas Bendtner, venne multato nel corso dell'edizione 2012 dell'Europeo per aver mostrato slip di colore verde che recavano il nome di un noto brand di scommesse. Nel 2011, addirittura il Bath City fu costretto a incassare l'espulsione di ben cinque giocatori espulsi da una partita della FA Youth Cup perché la biancheria intima non era in regola e i funzionari di gara non avevano effettuato i controlli prima del match.

Il controllo nella pancia dello stadio. Cosa succede se prima del fischio d'inizio il funzionario addetto si accorge dell'irregolarità? Nulla di particolare… se non che al giocatore venga semplicemente chiesto di cambiarsi prima di entrare in campo.