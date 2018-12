La diciottesima giornata della Serie A 2018/2019 è già entrata nella storia del calcio italiano prima ancora di disputarsi. Per la prima volta infatti anche il massimo campionato italiano non si fermerà per le festività natalizie e avrà il suo “boxing day” in pieno stile Premier League.

Anche in Italia il “giorno della scatola”

Il 26 dicembre 2018, giorno in cui si festeggia Santo Stefano, al contrario di quanto accaduto negli anni passati, il calcio del Bel Paese non andrà in vacanza, ma anzi vivrà il suo primo “boxing day”. Una novità per la Serie A importata direttamente dal Regno Unito dove la Premier League ogni anno disputa puntualmente un intero turno di campionato nel giorno di Santo Stefano che per i Paesi del Commonwealth coincide appunto con la festività del “Boxing Day” (letteralmente “giorno della scatola”) prescindendo dal giorno della settimana in cui cade.

Stadi pieni e successo di pubblico in tv

Per la prima volta, quindi, anche il campionato italiano andrà in scena a Santo Stefano sperando di eguagliare in termini di appeal quanto accade ogni anno Oltremanica. Il Boxing Day in Premier League infatti ha avuto sempre un grande successo sia per quanto riguarda l’affluenza negli stadi che per quel che concerne il pubblico davanti alla tv. E le prime stime dei biglietti già venduti per le gare del 18° turno di Serie A sembrano evidenziare come la novità sia stata apprezzata anche dai tifosi italiani.

Boxing Day di Serie A, gli orari delle partite

26/12 12.30 Frosinone-Milan (diretta su DAZN)

26/12 15.00 Bologna-Lazio (DAZN)

26/12 15.00 Atalanta-Juventus (Sky)

26/12 15.00 Cagliari-Genoa (Sky)

26/12 15.00 Fiorentina-Parma (Sky)

26/12 15.00 Sampdoria-Chievo (Sky)

26/12 15.00 Spal-Udinese (Sky)

26/12 18.00 Torino-Empoli (DAZN)

26/12 18.00 Roma-Sassuolo (Sky)

26/12 20.30 Inter-Napoli (Sky)

La 18a giornata di Serie A, il programma

Passando ora al calcio giocato, andiamo a vedere adesso cosa ci aspetta in questo primo Boxing Day tricolore che si aprirà con Frosinone – Milan all’ora di pranzo e si chiuderà a quella di cena con il bigmatch di San Siro tra l’Inter di Luciano Spalletti e il Napoli di Carlo Ancelotti. Finale col botto dunque con lo scontro tra la terza e la seconda forza del campionato alle spalle della Juventus, già campione d’inverno, che nel pomeriggio sarà invece ospite dell’Atalanta di Gian Piero Gasperini.

Un turno che oltre che per la classifica si annuncia molto interessante anche per altri motivi. Da seguire con particolare attenzione per esempio sarà la trasferta a Frosinone del Milan che attraversa un momento delicato sia per essere stato sorpassato dalla Lazio (impegnata nella trasferta di Bologna) in zona Champions League sia per la crisi di Gonzalo Higuain (a secco da ottobre e possibile partente già a gennaio) così come per le voci sulla panchina di Gennaro Gattuso.

Da decifrare anche la situazione di Eusebio Di Francesco in casa Roma che nel match casalingo contro il Sassuolo si gioca gran parte del proprio futuro sulla panchina giallorossa. Interessantissimi anche gli altri scontri in programma nel Boxing Day, del resto del tutto inevitabile con una classifica cortissima tanto a ridosso dell'Europa League quanto in zona salvezza.