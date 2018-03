Nonostante la tristezza ancora ben presente in tutti i delegati, sconvolti per la morte improvvisa di Davide Astori, è stata una giornata di lavoro per la Lega di Serie A e per i suoi rappresentati. Il presidente del Coni e commissario della Lega, Giovanni Malagò, ha infatti diretto la riunione che si è tenuta a Milano nella sede di via Rosellini. Un incontro che è servito non solo a decidere la data per il recupero della 27esima giornata, ma anche per definire i dettagli del prossimo torneo.

Come riferito da Malagò, il campionato di Serie A 2018/2019 prenderà dunque il via domenica 19 agosto. Ad anticipare il suo fischio d'inizio, ci sarà la finale di Supercoppa italiana che si giocherà sette giorni prima. La sede per la finalissima sarà probabilmente ancora Roma, anche se potrebbero essere coinvolte altre città d'arte o di mare.

Il pallone sotto l'albero di Natale.

La novità più importante, riguarda però il famoso "Boxing Day". Come già succede in Inghilterra, per la prima volta si giocheranno ben tre giornate di campionato nel periodo delle feste di Natale: sabato 22, mercoledì 26 e sabato 29 dicembre. Dopo le tre giornate di campionato, ci sarà la sosta fino al 20 gennaio, mentre si giocherà la Coppa Italia fra venerdì 11 e domenica 13 gennaio 2019.

Per quanto concerne, infine, le pause per le partite delle nazionali saranno a settembre e ad aprile. Le novità annunciate da Malagò, non si sono fermate solo alle tre giornate da giocare nelle festività: "Per andare incontro alle società meno blasonate non ci sarà il turno in casa delle teste di serie – ha spiegato il commissario della Lega di Serie A – Affronteremo un sorteggio integrale fra tutte le società di Serie A. E’ un primo passo, poi vedremo se applicare il tutto anche alle altre categorie".