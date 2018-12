Apre Frosinone-Milan (ore 12.30), chiude Inter-Napoli (ore 20.30). La diciottesima giornata di campionato scandisce il ‘boxing day' di Serie A, il penultimo turno prima della pausa. Eccezion fatta per la 3 giorni di Coppa Italia (dal 12 al 14 gennaio) si tornerà in campo il 19/20 gennaio, nel periodo più caldo delle trattative di calciomercato (3/31 gennaio). Quali sono i match più interessanti del 26 dicembre? Nel calendario di Santo Stefano spiccano l'impegno della Juventus (già campione d'inverno) a Bergamo contro l'Atalanta e la trasferta degli azzurri al Meazza.

Riflettori puntati anche sul Milan che attraversa un momento delicato sia per essere stato sorpassato dalla Lazio in zona Champions sia per la crisi di Gonzalo Higuain e le voci sulla panchina di Gattuso. Entrambi potrebbero non essere più in rossonero a gennaio (in caso di rivoluzione) oppure dire addio a fine stagione. In bilico anche la situazione di Eusebio Di Francesco a Roma dove arriva il Sassuolo. Cortissima, infine, la classifica tanto a ridosso dell'Europa League quanto in zona salvezza.

Dove vedere in tv le partite della 18a giornata di Serie A

E' il primo ‘boxing day' all'italiana. La Serie A va in campo anche nel giorno di Santo Stefano, ecco qual è la programmazione televisiva e la copertura delle partite trasmesse da Sky e DAZN. Tre le gare mandate in onda in diretta streaming dalla piattaforma online: Frosinone-Milan delle 12.30 che apre la 18sima giornata, Bologna-Lazio delle 15 e Torino-Empoli delle 18. Il big match di San Siro tra Inter e Napoli verrà invece trasmesso alle 20.30 su Sky.

Quali sono le partite in streaming su DAZN

26/12 12.30 Frosinone-Milan DAZN

26/12 15.00 Bologna-Lazio DAZN

26/12 18.00 Torino-Empoli DAZN

Quali sono le partite in diretta tv su Sky Sport

26/12 15.00 Atalanta-Juventus Sky

26/12 15.00 Cagliari-Genoa Sky

26/12 15.00 Fiorentina-Parma Sky

26/12 15.00 Sampdoria-Chievo Sky

26/12 15.00 Spal-Udinese Sky

26/12 18.00 Roma-Sassuolo Sky

26/12 20.30 Inter-Napoli Sky

Le probabili formazioni della 18a giornata

Come giocheranno le squadre? Quali saranno le scelte degli allenatori? Tra le probabili formazioni della diciottesima giornata spicca la possibilità che Allegri conceda un turno di riposo a Cristiano Ronaldo (possibile impiego di Douglas Costa al suo posto). Nel Napoli, invece, ancora in forte dubbio Allan mentre in attacco potrebbe essere Milik il partner di Insigne e non Mertens. Milan col tridente oppure a due punte? Gattuso può beneficiare del rientro degli squalificati Bakayoko e Kessié e riproporre Cutrone-Higuain di punta.