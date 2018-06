Quanto costa avere la mano de dios in tribuna durante le gare del Mondiale e dell'Argentina? Ci hanno pensato gli inglesi di ‘The Sport Bible' a fare da gola profonda, alzando il velo sull'importo dei gettoni di presenza (diciamo così…) che la Fifa paga ad alcuni ex campioni per promuovere il torneo. Un ‘obolo' di 10 mila sterline, 11.300 in euro…. e tanto è bastato perché l'ex Pine de Oro divenisse il Pibe de Euro, a sottolineare come ormai della grandezza sul rettangolo verde sia rimasto ben poco soprattutto quando lo spettacolo offerto sugli spalti vada ben al di là di un atteggiamento istrionico.

Va bene mimare la santità, va bene mostrare magliette e t-shirt che inneggiano in maniera simpatica a Messi, va bene pure imprecare, urlare, srotolare bandiere e saltare assieme ai tifosi (sempre che la salute lo permetta…), però quel dito medio mostrato in diretta televisiva, senza alcun rispetto degli avversari e della cornice istituzionale è un'altra cosa. O, forse, anche quel gestaccio fatto dopo la rete qualificazione di Rojo è compresa nel cachet? A quanto pare no, considerato che i vertici della Federazione internazionale attraverso Colin Smith hanno manifestato disappunto e imbarazzo per quanto accaduto.

Diego Maradona è uno dei più grandi calciatori mai esistiti, è parte di tutto questo – è la posizione ufficiale espressa -. Ma noi ci aspettiamo che tutti, giocatori, ex calciatori, membri dello staff, tifosi, abbiano un comportamento rispettoso.

Dal dito medio al ricovero in ospedale per il malore che ha fatto preoccupare tifosi e familiari. In quel pomeriggio di frenesia per la vittoria della Seleccion contro la Nigeria Diego Maradona ha fatto parlare di sé anche per il "mancamento" (così lo ha descritto qualche ora dopo le cure ricevute), per quello sbalzo di pressione che ha fatto i capricci durante la sfida decisiva per il passaggio dell'Albiceleste agli ottavi di finale. Per fortuna, nulla di grave e ha potuto fare ritorno in albergo a Mosca accompagnato da qualche raccomandazione medica semplice, semplice: faccia attenzione e si dia una calmata.

L'ex Pibe de Oro è l'unico a ricevere la parcella dalla Fifa? No, perché El Diez fa parte di un'iniziativa ideata dalla Fifa che, attraverso le Legendes del calcio del calibro di Puyol, Ronaldo, Casillas, Eto'o, Xavi e dello stesso Maradona (ai quali paga ogni cosa, dal viaggio fino al vitto e all'alloggio) ha sponsorizzato il Mondiale di Russia 2018.