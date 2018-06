Il Commissario Tecnico della Nigeria Gernot Rohr, dopo l’amichevole con l’Inghilterra (persa 2-1 a Wembley), ha reso noti i nomi dei 23 giocatori che prenderanno parte al Mondiale. Tra essi ci sono anche due calciatori che hanno giocato in questa stagione in Serie A: il centrocampista del Torino Joel Obi e l’attaccante del Crotone Simy. Le stelle sono Moses del Chelsea e Iwobi dell’Arsenal.

Ecco la lista dei 23 convocati della Nigeria

Portieri: Francis Uzoho (Deportivo La Coruna), Ikechukwu Ezenwa (Envimba), Daniel Akpeyi (Chippa United).

Difensori: William Troost-Ekong (Bursaspor), Abdullahi Shehu (Bursaspor), Tyronne Ebuehi (Ado Den Haag), Elderson Echieijle (Cercle Bruges), Bryan Idowu (Amkar Perm), Choisie Awaziem (Nantes), Leon Balogun (Brighton), Kenneth Omeruo (Kasimpasa).

Centrocampisti: John Obi Mikel (Tianjin Teda), Ogenyi Onazi (Trabzonspor), Wilfred Ndidi (Leicester), Oghenekaro Etebo (Las Palmas), John Ogu (Hapoel Beer Sheva), Joel Obi (Torino).

Attaccanti: Ahmed Musa (CSKA Mosca), Kelechi Iheanacho (Leicester), Victor Moses (CHelsea), Odion Ighalo (Changchum Yatai), Alex Iwobi (Arsenal), Simeon Nwankwo (Crotone).

Rispetto ai 23 del ’94 e nel ’98 questa Nigeria è senz’altro più debole. Però al netto del complicato raggruppamento, con Argentina, Croazia e Islanda, non è detto che proprio l’avere pochi giocatori di primissima fascia non favorisca le ‘Super Eagles’ che con un bel gruppo e un’organizzazione di gioco importante sono riusciti a vincere facilmente l’ultimo girone delle Qualificazioni con avversarie di rilievo come Camerun, Algeria e Zambia. Già superare la fase a gironi in Russia sarebbe un bel risultato. Se la Nigeria ce la farà andrebbe a eguagliare gli ottavi del 1994, del 1998 e del 2014 che rappresentano il punto più alto della Super Aquile ai Mondiali.