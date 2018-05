Non ha perso tempo Nicola Higuain per riservare la sua ormai classica stoccata al Napoli, dopo la matematica vittoria del settimo scudetto consecutivo da parte della Juventus. Il fratello del Pipita protagonista già in passato di numerosi tweet al vetriolo contro De Laurentiis e la squadra azzurra ha riservato un nuovo messaggio polemico sul popolare social network che ovviamente non è passato inosservato.

in foto: Il tweet polemico del fratello di Higuain

La nuova frecciata al Napoli del fratello di Higuain

Nicola Higuain ha affidato a Twitter le sue dichiarazioni post vittoria matematica del settimo scudetto di fila della Juventus, grazie al pareggio a reti bianche in casa della Roma. Il fratello-agente del Pipita ha "cinguettato": "Ride bene chi ride ultimo. Questo scudetto dimostra il lavoro di un club, di una struttura, di una società seria. Complimenti alla Juve, complimenti a Gonzalo per un altro titolo nella tua magnifica carriera. C’è ancora tanta strada da fare. Silenzio e lavoro".

Nel mirino i festeggiamenti azzurri dopo Juve-Napoli

In quel ride bene chi ride ultimo sembra chiaro il riferimento ai festeggiamenti napoletani del postpartita contro la Juventus, con la rete di Koulibaly che sembrava cambiare le gerarchie per la lotta al titolo. Un aspetto su cui si sono espressi anche Chiellini, e altri giocatori della Juventus come Matuidi e Benatia protagonisti di video-sfottò sui social network verso i tifosi azzurri.

La reazione dei tifosi azzurri e il ricordo dei post del passato anti-Juve di Nicola Higuain

E proprio i sostenitori del Napoli non hanno perso tempo per rispondere per le rime a Nicola Higuain facendo riferimento ai suoi post del passato, quando il fratello Gonzalo vestiva ancora la maglia azzurra. In particolare in molti hanno postato un celebre sfogo dell'agente del Pipita che si lamentava per l'arbitraggio pro-Juve, alimentando nuove polemiche intorno ai bianconeri.

Le polemiche tra Nicola Higuain e il presidente del Napoli

Non è la prima volta che Nicola Higuain e i tifosi del Napoli entrano in rotta di collisione, a causa dei post provocatori del fratello agente del Pipita. Quest'ultimo spesso e volentieri in passato ha attaccato la dirigenza partenopea e in particolare il presidente De Laurentiis protagonista a suo dire di "promesse non mantenute" che spinsero il suo assistito all'addio alla maglia azzurra. Polemiche che non sembrano destinate a concludersi in fretta soprattutto sui social