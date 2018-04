Crollato sotto i colpi di Giovanni Simeone, il Napoli è ora lontano quattro punti dalla Juventus e vede l'obiettivo tricolore sempre più lontano. Sulla partita di Firenze, deludente per Hamsik e compagni, ha influito molto il periodo di polemiche e sfottò incrociati: cominciato ben prima dello scontro diretto dell'Allianz Stadium. Un clima che si era ulteriormente surriscaldato al termine del match di San Siro, vinto dalla Juventus al fotofinish e grazie al gol di Gonzalo Higuain.

Dopo gli attacchi mediatici dei mesi scorsi, dalla famiglia Higuain è così tornato a parlare (o meglio, twittare) il fratello del Pipita. Tra Nicola e il club di Aurelio De Laurentiis, c'è infatti in corso una guerra personale maturata dopo l'addio di Gonzalo al popolo del San Paolo. E così, al termine della partita di Firenze, il fratello/agente dell'attaccante bianconero si è preso gioco dei tifosi azzurri postando un link di una canzone dei Depeche Mode (dal titolo inequivocabile: "Enjoy the silente") e una breve didascalia: "Relax".

I precedenti con De Laurentiis

Alla partita mediatica tra il Napoli e l'entourage del Pipita, si è aggiunto dunque un nuovo capitolo e torna a far parlare di sé a poche giornate dal termine di questa lotta scudetto. Alla base dell'antipatia profonda tra Nicola Higuain e il presidente del Napoli, c'è ovviamente il modo con cui si è interrotto il rapporto tra Gonzalo e la società campana: "Quando firmammo per il Napoli ci fece un sacco di promesse che poi non mantenne", dichiarò l'agente dopo il passaggio del fratello alla Juventus.

"Consiglio a tutti i procuratori che portano i loro giocatori a Napoli di mettere tutto per iscritto e alla presenza di avvocati quando prendono accordi con De Laurentiis. Siamo felici, la Juventus è uno dei primi cinque club al mondo. Ma il più contento di tutti è De Laurentiis, che ha incassato 90 milioni di euro. Lui fa tanto cinema, compra i giovani solo per poi rivenderli".