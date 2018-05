Festa grande negli spogliatoi dell'Olimpico per la Juventus. In attesa della passerella finale prevista per domenica prossima allo Stadium contro il Verona, i giocatori di Allegri hanno dato inizio ai festeggiamenti per il settimo scudetto consecutivo conquistato matematicamente grazie al pareggio contro la Roma. Cori, entusiasmo e dirette sui social per i calciatori che si sono tolti anche qualche sassolino nei confronti degli avversari. E' destinato a tal proposito a far discutere il video sfottò di Matuidi e Benatia diretto ai tifosi del Napoli

Matuidi e Benatia su Instagram sfottono i tifosi del Napoli

Il centrocampista ex Psg ha postato sul suo profilo ufficiale Instagram alcuni frammenti della festa scudetto direttamente dagli spogliatoi dell'Olimpico. Oltre alle immagini dei festeggiamenti nello spogliatoio dello stadio Olimpico, nelle stories, Matuidi ha pubblicato anche un video in compagnia di Mehdi Benatia. I due si sono resi protagonisti di un messaggio di sfottò ai tifosi del Napoli facendo riferimento ai festeggiamenti dei sostenitori azzurri dopo la vittoria ottenuta a Torino grazie al gol di Koulibaly.

Il messaggio sui fuochi d'artificio a Napoli dopo la vittoria sulla Juventus

Queste le parole del giocatore francese, al suo primo scudetto italiano e del difensore che ha vissuto la prima stagione del post-Bonucci guadagnandosi spesso e volentieri una maglia da titolare: "Fuochi d'artificio? Adesso i fuochi d'artificio per noi, davvero!". Uno sfottò relativo a quanto accaduto in terra azzurra dopo la sfida Juventus-Napoli, con il popolo partenopeo che si è riversato in strada per celebrare un successo che, anche in virtù del calendario che aspettava le due squadre, sembrava aumentare le possibilità di scudetto della formazione di Sarri.

Pinsoglio, sfottò e dito medio sul pullman

Ancor più pesante quanto accaduto sul pullman che trasportava la Juventus all'esterno dello stadio capitolino. Il terzo portiere della formazione bianconera Pinsoglio ha urlato "Come dicevano i napoletani" facendo partire il celebre coro azzurro "Un giorno all'improvviso". Il tutto con un dito medio che non è sfuggito alla diretta realizzata di Paulo Dybala che ha registrato il tutto

La rivincita di Chiellini

Un messaggio provocatorio quello di Matuidi e Benatia, che evidenzia quanto quelle scene abbiano inciso nella testa dei giocatori della Juve. La conferma di questo è arrivata anche dallo sfogo di Chiellini nel post-partita di Roma. Il difensore ai microfoni della stampa ha ringraziato proprio chi ha festeggiato troppo in fretta per aver alimentato la voglia di vincere della squadra di Allegri: "Tutte le persone che ci hanno stuzzicato, esultato troppo presto e ci hanno mancato di rispetto ci hanno stimolato. Discorsi su finali, VAR, arbitri ci danno energia. Noi siamo qui a festeggiare e qualcun altro è a casa un po' più triste. Vedere certe immagini e sentire certe cose è stata linfa. In Italia ogni trasferta è un'impresa, e siamo arrivati lì. Abbiamo fatto qualcosa di straordinario e c'è mancato poco per giocarcela anche in Champions. In troppi ci hanno mancato di rispetto e ora possiamo toglierci qualche sassolino. Chi ha parlato a vanvera starà in silenzio".