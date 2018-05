Davanti ai microfoni di Sky e Mediaset Giorgio Chiellini questa volta ha utilizzato lo stesso piglio deciso di quando si muove sul terreno di gioco, rivelandosi un osso duro per tutti gli avversari. Dopo il pareggio in casa della Roma che ha consegnato alla Juventus il settimo scudetto consecutivo, il difensore che spera di recuperare dall'infortunio per disputare uno spezzone di partita nell'ultimo match contro il Verona, si è tolto qualche sassolino dalla scarpa. I destinatari delle sue parole? Tutti coloro i quali a suo giudizio hanno parlato troppo presto, alimentando polemiche anti-Juve con riferimenti a Var e arbitri. Con un messaggio diretto anche a Lorenzo Insigne e a chi ha festeggiato troppo presto.

Chiellini gonfia il petto dopo la vittoria del settimo scudetto di fila della Juve

Ai microfoni di Mediaset e Sky, Chiellini si è reso protagonista di ringraziamenti davvero particolari. Un grazie per tutti coloro i quali hanno alimentato polemiche a non finire sulla Juventus soprattutto in occasione della partita contro l'Inter: "Dobbiamo ringraziare chi ci ha stimolato. Trovare motivazioni ed energia è difficile invece ogni anno troviamo qualcuno che ci tira il collo e ci fa andare. Ci dicono vecchi e brutti ma alla fine chi festeggia siamo sempre noi. A metà del secondo tempo di Milano sembrava tutto finito. Tutte le persone che ci hanno stuzzicato, esultato troppo presto e ci hanno mancato di rispetto ci hanno stimolato. Discorsi su finali, VAR, arbitri ci danno energia".

Troppe chiacchiere contro la Juventus, Chiellini contro tutti

E non manca anche un riferimento a chi ha festeggiato troppo in fretta, considerando sportivamente morta la Juventus. Chiellini è un fiume in piena: "Noi siamo qui a festeggiare e qualcun altro è a casa un po' più triste. Vedere certe immagini e sentire certe cose è stata linfa. In Italia ogni trasferta è un'impresa, e siamo arrivati lì. Abbiamo fatto qualcosa di straordinario e c'è mancato poco per giocarcela anche in Champions. In troppi ci hanno mancato di rispetto e ora possiamo toglierci qualche sassolino. Chi ha parlato a vanvera starà in silenzio. Sembra tutto dovuto e scontato e che non meritassimo. Se gli altri pareggiano le partite e noi vinciamo un motivo c'è. Ci sono state tante frasi fuori luogo quest'anno dagli addetti ai lavori, oltre che ai media".

La risposta piccata di Chiellini a Insigne

E Chiellini ha risposto a distanza anche a Insigne che dopo la vittoria del Napoli a Torino aveva riservato una frecciatina ai bianconeri ("Hanno perso una finale? Sono abituati"): "Frasi di Insigne? Nella vita ci vuole rispetto, poi ne paghi le conseguenze. Hanno parlato troppo e festeggiato troppo presto. Ora sta a noi, siamo stati zitti. Noi le finali le perdiamo perché le giochiamo, tante squadre scelgono di uscire a sedicesimi o ottavi. Quando si manca di rispetto bisogna chiedere scusa".