Behrami è in piedi davanti a Neymar. Lo guarda, gli rivolge un sorriso di scherno e fa un gesto con la mano inequivocabile: "alzati e smettila di fare tutta questa scena", sembra dirgli il centrocampista svizzero, messo sulle tracce del brasiliano per togliere spazio e fiato, impedirgli di giocare… in una sola parola, neutralizzarlo. Con le buone o con le cattive maniere. Il fine giustifica i mezzi… e i mezzi sono il più alto numero di falli subito da un calciatore in un Mondiale dal '98 a oggi. Se restringiamo il campo solo a quelli della Seleçao allora O Ney è senza dubbio il più martoriato dal '66. Insomma, lui farà anche troppe moine però lo picchiano per davvero.

Il mediano elvetico prende alla lettera le consegne del ct, Petkovic, e trasforma il debutto della stella sudamericana in una sorta di calvario. Nulla di violento, nessuna condotta di gioco ai limiti del regolamento ma agonismo puro. "Questo è il calcio, bellezza" gli ringhia quel ‘cagnaccio' di centrocampista messo a guardia dell'ex Barça.

I falli subiti? Cosa volete che vi dica… il calcio è anche questo – ha ammesso Neymar nella pancia dello stadio, rispondendo a qualche domanda nella mixed zone -. A volte gli avversari ti fermano così ma non bisogna pensarci troppo… Mi hanno colpito, fa male ma non è nulla di preoccupante. Fa parte del gioco. Cosa posso fare? Niente, solo giocare e almeno provarci. Poi ci sono gli arbitri…

O Ney sognava un debutto nel campionato del mondo differente. Magari con una vittoria, risultato che sembrava alla portata dopo la magia di Coutinho e contro un avversario orgoglioso, compatto, tecnicamente inferiore ma capace di approfittare di qualche ingenuità di troppo commessa in difesa. Perché sì, Zuber darà pure una spintarella a Miranda, ma un difensore così esperto come l'interista (cresciuto alla corte del Cholo Simeone nell'Atletico Madrid barricadero) non può lasciarsi sopraffare in quel modo su palla inattiva.