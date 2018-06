Non è stato un esordio memorabile quello di Neymar ai Mondiali 2018. Il suo Brasile ha pareggiato 1-1 contro la Svizzera nel primo match del gruppo E, vanificando così un buon primo tempo e il vantaggio firmato da Coutinho. Tutti gli occhi però erano su di O'Ney, terza stella della competizione iridata dopo Ronaldo e Messi, protagonisti di una prima uscita diametralmente opposta. La stella del Psg che non giocava una gara ufficiale da 4 mesi dopo l'infortunio si è messo in mostra soprattutto per il look biondo, e per il notevole numero di falli subiti, da record. E le giocate? Grande volontà e generosità, ma pochi guizzi pericolosi, soprattutto per un campione come lui.

Neymar e il record di falli subiti in una partita dei Mondiali

Ogni volta che prendeva palla, Neymar veniva sistematicamente raddoppiato (e addirittura triplicato) in marcatura dai giocatori della Svizzera. I numeri a fine gara parlano chiaro per la stella del Brasile che, come evidenziato da OptaPaolo, ha subito ben 10 falli in questa partita. Era addirittura dal 1998 che un giocatore non veniva steso così tante volte dagli avversari in una partita. L'ultimo era stato Alan Shearer nel 1998 in un match tra l'Inghilterra e la Tunisia.

Neymar, prestazione non brillante in Brasile-Svizzera

Nonostante i tanti falli subiti, Neymar ha provato a prendere per mano la Seleçao, senza però riuscire a piazzare la giocata vincente. Grande generosità e tanto movimento, per un calciatore che si è messo bene, scambiandosi continuamente di ruolo con i suoi compagni di reparto. Alla fine però poche occasioni, eccezion fatta un colpo di testa nella fase finale, non proprio il suo marchio di fabbrica.

Il look biondo di Neymar fa discutere

Di certo ha fatto discutere e non poco sul web e sui social, più che la prestazione dell'attaccante, il suo look. Il capello biondo di Neymar è diventato oggetto di battute e fotomontaggi sul web con gli utenti che hanno preso in giro il bomber del Psg capace di farsi raggiungere nel ritiro in Russia dal suo parrucchiere di fiducia per questo nuovo colore che non ha portato particolare fortuna alla formazione di Tite.