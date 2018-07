Ancora uno show di Neymar. Non ci riferiamo al gol, semplice per un fenomeno come lui, che ha aperto le danze nella vittoria del Brasile sul Messico agli ottavi di finale dei Mondiali 2018 o all'assist per il raddoppio di Firmino, ma alla scenata in occasione di un intervento fallo di Layun. Una situazione che farà nuovamente discutere e alimenterà nuovamente le critiche nei confronti di O'Ney per il suo atteggiamento in campo e le sue reazioni eccessive, che già in occasione del match con la Serbia erano costate alla stella del Psg meme e video-sfottò sul web e suoi social.

Brasile-Messico, il pestone di Layun e la sceneggiata di Neymar

Sul punteggio di 1-0 per il Messico, Neymar è rimasto troppo al suolo dopo un contatto con Layun. Quest'ultimo, come svelato in seguito dalle telecamere, si è avvicinato al giocatore della Seleçao appoggiando il piede sulla sua caviglia. Un pestone non forte, ma più che altro provocatorio, a cui Neymar ha reagito con l'ennesima sceneggiata: dopo essersi rotolato al suolo ha chiesto l'intervento dello staff medico, facendo preoccupare e non poco i presenti. L'arbitro Rocchi ha deciso di non prendere provvedimenti con entrambi i giocatori. E anche O'Ney poco dopo è tornato in piedi e in campo senza problemi

Silvinho e il retroscena sul consiglio a Neymar di restare a terra

Mentre Neymar si rotolava, urlando a gran voce il suo dolore, accentuando le conseguenze del colpo ricevuto da Layun, ecco che le telecamere hanno inquadrato anche Silvinho: il collaboratore di Tite con una mano davanti alla bocca, come sottolineato da Sportmediaset, ha consigliato alla stella della Seleçao di restare a terra. Il tutto nella speranza di guadagnare tempo e magari di far abboccare Rocchi che però ha deciso di non intervenire.

Neymar non pensa alle critiche, e gonfia il petto per il Brasile ai quarti del Mondiale 2018

Lecito aspettarsi dunque nuove giornate calde per Neymar che per i suoi atteggiamenti in campo era stato criticato anche in occasione dei confronti contro Svizzera e Costa Rica. La stella più brillante della Seleçao però non ci pensa e ai microfoni dei media nell'immediato post-partita ha gonfiato il petto per la vittoria sul Messico che regala i quarti al Brasile: "Dobbiamo congratularci con tutta la squadra per il risultato di oggi. Ci sono stati momenti della partita in cui abbiamo sofferta ma di fronte avevamo una squadra complicata da affrontare, con qualità. Noi abbiamo dimostrato di averne di più".