Una brutta notizia per Tite e per tutta la nazionale brasiliana. Neymar ha lascito l'allenamento odierno dopo appena quindici minuti e lo ha fatto zoppicando. Il serio problema che gli ha impedito di giocare per tre mesi tra febbraio e maggio torna nella mente di tutto il mondo della Seleçao, che spera di non perdere il suo miglior giocatore. Ma intanto Neymar pare già a rischio per il match con Costa Rica, in programma nel weekend.

Allarme Neymar. Dopo un quarto d’ora di torello generale, solo per una manciata di giocatori e con il c.t. Tite, l’asso del Paris Saint Germain inizia a sentire un forte dolore alla caviglia e per precauzione decide di lasciare l’allenamento. Chiaramente tutti pensano subito all’infortunio occorsogli lo scorso febbraio, e chi gli ha impedito di giocare per tre mesi. Neymar è scappato negli spogliatoi, dove è stato seguito dai medici e dai fisioterapisti brasiliani che sperano di non dover dare notizie cattive a tutti.