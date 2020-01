Napoli-Juventus non è mai una partita come le altre anche se quest'anno assume un valore particolare per la differente posizione di classifica, impensabile alla vigilia del campionato. Nessuno avrebbe mai immaginato che tra i bianconeri (in vetta) e i partenopei (in 13sima posizione) ci sarebbero stati ben 27 punti di differenza (51 a 24). È la realtà dei fatti che abbassa anche un po' i toni e i riflettori sul ritorno di Maurizio Sarri al San Paolo alla guida dei bianconeri. Questa sera (ore 20.45) il pubblico sarà numeroso, considerata la partita di cartello e la vittoria in settimana contro la Lazio in Coppa Italia: circa 40mila e anche di più i tifosi che accoglieranno le squadre e il "comandante" con sentimenti opposti, tra a rabbia di chi lo considera un traditore e (forse) lo fischierà ("gobbo bastardo", recita uno striscione affisso nella notte) e chi invece reagirà con indifferenza (perché così vanno le cose anche nel calcio).

All'andata il rocambolesco 4-3 con autorete di Koulibaly

All'andata finì 4-3. Quella partita è divenuta il manifesto della stagione del Napoli: dopo aver rimontato dal 3-0 al 3-3, perse in pieno recupero per un'autorete di Koulibaly. Il centrale senegalese non ci sarà, perché ancora in riabilitazione dopo un infortunio muscolare. Grandi assenti anche Mertens, Allan e Ghoulam. Ovvero, quattro calciatori che rappresentarono i punti fermi della formazione di Sarri. Gonzalo Higuain – altro osservato speciale che contro i partenopei ha sempre fatto gol – sembra destinato a partire dalla panchina. Cristiano Ronaldo, sempre in gol nelle ultime sette partite, guiderà l'attacco della Juve.

Le ultime notizie sulle formazioni di Napoli-Juventus

Maksimovic è recuperato ma dovrebbe partire dalla panchina. In difesa Gattuso confermerà le scelte delle ultime settimane. Nel Napoli in difesa rientra dalla squalifica Mario Rui. Hysaj agirà a destra e Di Lorenzo sarà al centro accanto a Manolas. Tra i pali Meret al momento è favorito su Ospina, fermato da una gastroenterite alla vigilia della gara. A centrocampo spazio a Demme con Zielinski, ballottaggio Lobotka-Fabian Ruiz. Tridente d'attacco con Insigne, Milik e Callejon. Nella Juve uomini contati per Sarri in difesa: Cuadrado e Alex Sandro saranno gli esterni. Linea mediana imperniata su Bentancur, Rabiot e Pjanic. Ramsey alle spalle della coppia Dybala-Ronaldo.

Le probabili formazioni di Napoli-Juventus

Napoli (4-3-3): Meret; Hysaj, Manolas, Di Lorenzo, Mario Rui; Fabian Ruiz (o Lobotka), Demme, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne. A disposizione: Karnezis, Maksimovic, Luperto, Lobotka (o Faban Ruiz), Elmas, Lozano, Leandrinho, Llorente. Allenatore: Gattuso.

Juventus (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Ramsey; Dybala, C. Ronaldo. A disposizione: Buffon, Pinsoglio, Rugani, Coccolo, Rabiot, Bernardeschi, Douglas Costa, Higuain. Allenatore: Sarri.

Arbitro: Mariani di Aprilia. Manganelli e Giallatini assistenti di linea. Quarto uomo, La Penna. Var e Avar: Rocchi e Del Giovane.

Dove vedere Napoli-Juventus in diretta e in streaming

Napoli-Juventus verrà trasmessa in diretta tv, in streaming e in chiaro per abbonati sui canali di Sky: Sky Sport Uno (201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (202 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (251 satellite). Sarà possibile assistere al match anche in streaming collegandosi alla piattaforma Sky Go oppure al sito Now Tv, il servizio a pagamento di Sky che permette di fruire del singolo evento pagando il ticket previsto.