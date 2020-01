Napoli-Juventus si gioca domenica 26 gennaio alle 20.45, una gara speciale anche per il ritorno da avversario dell'ex allenatore, Maurizio Sarri. È l'ultima partita della ventunesima giornata di Serie A, il secondo big match in calendario che arriva dopo il derby della Capitale tra Roma e Lazio. Due gare ad alto contenuto agonistico e sportivo considerata la posta in palio: fare punti per la corsa scudetto e la zona Champions, con l'Inter di Antonio Conte che starà alla finestra sperando in un passo falso delle dirette concorrenti. Differente la situazione dei partenopei che, a causa della crisi di gioco e di risultati, si trovano nella seconda parte del tabellone e con la necessità di non perdere ulteriore terreno. Quattro sconfitte in cinque partite con Gattuso in panchina hanno aggiunto zavorra alle ambizioni di un gruppo partito con ben altri auspici.

All'andata finì 4-3 per la Juve, risultato maturato a causa dell'autorete siglata da Koulibaly a tempo scaduto. Allora sulla panchina dei campani c'era Carlo Ancelotti, poi esonerato dopo la gara di Champions con il Genk. Sia il Napoli sia la Juventus arrivano al confronto di domenica sera con in tasca la qualificazione alle semifinali di Coppa Italia: i partenopei hanno battuto ed eliminato al San Paolo la Lazio (1-0), i bianconeri hanno sconfitto la Roma all'Allianz Stadium (3-1).

Dove vedere Napoli-Juventus in tv

La partita Napoli-Juventus è in programma nel palinsesto televisivo di Sky. La gara sarà trasmessa in diretta tv e in esclusiva per abbonati dall’emittente satellitare che la manderà in onda sui canali Sky Sport Uno (201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (202 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (251 satellite).

Come vedere in diretta streaming la partita Napoli-Juventus

Per assistere alla partita Napoli-Juventus in diretta streaming sarà possibile farlo attraverso due opzioni, entrambe fruibili con una connessione a internet: la prima è collegarsi attraverso i consueti dispositivi fissi e mobili (pc, smartphone, tablet, notebook, smart tv) a Sky Go, l'applicazione scaricabile; la seconda è sintonizzarsi sul sito di Now Tv, il servizio di streaming offerto da Sky che permette – previo pagamento del ticket del singolo evento – di assistere alla partita in programma.