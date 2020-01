C'è grande fermento in casa Napoli per la gara di domani sera al San Paolo contro la Juventus, posticipo serale della 21esima giornata di Serie A. Dopo la vittoria contro la Lazio, il club azzurro è atteso da una prova importante per dare continuità alla qualificazione alle semifinali di Coppa Italia e la partita contro la capolista può essere di stimolo per i ragazzi di Rino Gattuso. Intanto oggi la squadra è scesa in campo per una seduta pomeridiana al Centro Tecnico e i calciatori partenopei si sono allenati sui campi 2 e 3 con esercitazioni tecnico tattiche, contrapposizioni di gioco, e chiusura con partitina a campo ridotto. Hanno svolto terapie e lavoro personalizzato in campo Ghoulam, Mertens e Koulibaly. Younes ha si è allenato in palestra mentre Ospina non si è allenato per una gastroenterite.

L'unico a rientrare in gruppo è Maksimovic, gli altri infortunati non saranno a disposizione di Gattuso per la sfida contro i campioni d'Italia. L'ex Torino dovrebbe recuperare solo per la panchina ma si deciderà nelle prossime ore. Dovrebbe esserci la conferma di Di Lorenzo al centro in coppia con Manolas, e sulle corsie laterali saranno impiegati Hysaj a destra e Mario Rui a sinistra. In attacco solito tridente, con la conferma di Callejon a destra, Insigne a sinistra e Milik centrale; mentre a centrocampo il dubbio è su chi agirà da mezz'ala destra al fianco di Demme e Zielinski: al momento Fabian Ruiz sembra leggermente avanti su Lobotka per una maglia dal 1′.

I convocati di Gattuso per la Juventus

Questo l'elenco dei convocati di Gattuso per la gara contro la Juventus: