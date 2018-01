Un gol contro la Juventus gli è rimasto nel cuore, è quello in finale di Coppa Italia. Marek Hamsik lo ricorda come fosse ieri e spera che il prossimo (dopo aver superato anche il record di Maradona quanto a gol sotto il Vesuvio) possa valere lo scudetto. Il Napoli, il suo Napoli – la squadra di cui è capitano e dalla quale ha scelto di non muoversi dicendo no anche alla ‘vecchia signora' -, è in vetta alla classifica di Serie A, davanti ai bianconeri di 1 punto. Il duello a distanza sta entrando nella fase cruciale, le parole di Sarri (e la replica di Allegri) sul calendario sono solo schermaglie, colpi di disturbo, quelli che nel gergo pugilistico vengono definiti jab prima di affondare la raffica decisiva. La vittoria di Bergamo – campo trappola – ha lanciato un segnale chiarissimo al campionato: i partenopei hanno imparato a soffrire, ad aspettare, a vincere anche senza brillare, a difendere.

Nel testa a testa con la Juventus conteranno tanti aspetti, anche quello dei nervi saldi. Ogni partita deve essere come una finale, non solo lo scontro diretto a Torino – ha ammesso Hamsik durante la visita al Museo Archeologico Nazionale di Napoli nella mostra ‘Napoli nel mito' -. Sappiamo che da qui in avanti ogni punto vale molto, la Juve ne perderà qualcuno, come anche noi ma l'importante sarà come si arriva alla fine.

Tra campionato e mercato. Domenica prossima al San Paolo il Napoli affronterà il Bologna, avversario tecnicamente inferiore all'Atalanta ma comunque pericoloso. Concentrazione e perfezione degli schemi sono le armi degli azzurri che di fronte si ritroveranno Simone Verdi, il calciatore che ha detto no al trasferimento in azzurro nonostante il gradimento di Sarri e un'offerta contrattuale allettante (avrebbe guadagnato il triplo di quanto percepisce in rossoblù).