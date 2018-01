Può essere giudicata bella una partita che finisce 1-0? Assolutamente sì. La gara tra Atalanta e Napoli ne è la dimostrazione. Quella vista all'Atleti Azzurri d'Italia è stata una partita per gli amanti della tattica, del calcio studiato, oculato e, in questa occasione, ha visto trionfare Maurizio Sarri su Gian Piero Gasperini. Una rete di Dries Mertens ha consentito agli azzurri di espugnare Bergamo e di confermarsi in testa alla classifica: la squadra partenopea ha giocato da vera capolista su uno dei campi più difficili del campionato.

Se il primo tempo si è fatta preferire la Dea per l'impostazione del pressing e per la tenuta del campo, nella ripresa è stato il Napoli a prendere campo, giocare in verticale nel minor tempo possibile e provare a forzare qualche soluzione che nella prima frazione era venuta meno. Molto bene le due linee di centrocampo, con Allan e Cristante su tutti, e spumeggiante secondo tempo di Mertens, un altro calciatore dopo la rete.

Le formazioni: fuori Hamsik e Petagna.

Gasperini manda in campo la solita Atalanta con il 3-4-2-1 con Berisha in porta, Toloi, Caldara e Masiello sulla linea difensiva; Hateboer, Cristante, Freuler e Spinazzola in mediana con Papu Gomez e Ilicic a supporto di Cornelius. Sarri ha scelto di non rischiare Hamsik e al suo posto ha giocato dal 1′ Zielinski. Il resto dell'undici è quello dei titolari: Hysaj, Albiol, Koulibaly e Mario Rui a protezione di Reina; Allan, Jorginho e, come già anticipato, Zielinski con il tridente titolare, formato da Callejon, Mertens e Insigne; in avanti.

in foto: Le formazioni di Atalanta–Napoli. (sofascore.com)

Più Atalanta che Napoli. Portieri inoperosi.

Che non sarebbe stata una gara come le altre per la tipologia di squadre in campo si sapeva ma Atalanta e Napoli si sono affrontate fin dalle prime battute con una grandissima intensità e con un pressing molto alto che non ha permesso l'uscita palla al piede dalla difesa delle da parte di entrambe. Il Napoli, che sembrava più intraprendete nei primi minuti, con il passare del tempo è arrestato troppo e i giovanotti di Gasperini, oggi squalificato, hanno messo parecchio in difficoltà la linea difensiva e quella mediana degli azzurri. Uniche note di rilievo: un tiro di Ilicic e uno di Insigne. Prestazione maiuscola di Cristante e Ilicic in questa frazione: i due sono riusciti a dettare i tempi del pressing e, insieme agli altri compagni, hanno tenuto le linee sempre strettissime. Gara contratta ma non noiosa e giocata soprattutto in mezzo al campo. Inoperosi i due portieri.

in foto: Le Heatmap del primo tempo di Atalanta–Napoli. (legaseriea.it)

Mertens espugna Bergamo: il Napoli gioca da capolista.

Nel secondo tempo la squadra di Maurizio Sarri è partita meglio e al 54′ è a andata vicinissima al vantaggio con Callejon che non è riuscito a battere Berisha da distanza ravvicinata e Masiello che ha anticipato a pochi passi dalla linea di porta Mertens, prontissimo a schiacciare in rete. Prima vera palla goal della partita. Al 65′ il Napoli ha trovato la rete del vantaggio grazie a Dries Mertens che è riuscito a concretizzare la bella verticalizzazione di Callejon battendo Berisha con una grande conclusione sotto la traversa. Il belga è tornato al goal in campionato dopo 9 partite: non segnava dalla gara contro il Sassuolo di fine ottobre. Sulla rete azzurra c'è il sospetto di un fuorigioco non rilevato nemmeno dagli arbitri al VAR e non mancheranno le polemiche nelle prossime ore.

L'Atalanta ha reagito con rabbia e subito dopo lo svantaggio ha minacciato Reina con un bel tiro di Cristante dal limite ma il portiere spagnolo ha deviato in angolo la conclusione con una bella parata. La gara è andata avanti in maniera vibrante: prima sono Papu Gomez e Cristante hanno messo paura alla difesa azzurra e dopo Mertens, che ci ha provato addirittura da 40 metri, e Hamsik, che ha calciato fuori da buona posizione, non hanno avuto fortuna nella loro conclusioni. Nei minuti di recupero è stato annullato giustamente una rete al capitano azzurro per un fuorigioco che non sembrava essere e Marko Rog si è divorato il raddoppio ma la squadra di Maurizio Sarri non ha rischiato praticamente nulla fino al fischio finale dell'arbitro Orsato.

Il migliore: Allan.

La crescita di questo ragazzo è impressionante: non solo fa il solito lavoro oscuro in mezzo al campo ma è diventato importantissimo nella fase di costruzione. Un uomo che al fianco di Jorginho, prima fonte ricercata da tutti gli azzurri, è diventato l'alternativa da cui far partire la manovra, oltre ad Hamsik, quando il numero 8 è preso in consegna, come ha fatto oggi Ilicic, fin dai primi metri. Con l'82% dei passaggi riusciti Allan è stato il più preciso dei suoi e ha dato ordine anche nei momenti difficili, quando l'Atalanta pressava alto e non faceva uscire il Napoli come al suo solito.